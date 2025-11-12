Este correo electrónico no es de Iberdrola, contiene un virus para robar datos bancarios

Cuidado si recibes este correo electrónico de un remitente que se presenta como Iberdrola y que ofrece un enlace para que descargues tu factura de la luz. Es falso. Se trata de un phishing, un fraude por suplantación de la identidad de la empresa eléctrica del que ha alertado la Guardia Civil.

"Tu factura de la luz de Iberdrola ya se puede ver", dice el asunto del correo electrónico que está circulando. Su emisor se presenta como "Sistema de cobros Iberdrola" y en el cuerpo del mensaje se informa del envío de la "factura de la electricidad de Iberdrola". A continuación, se ofrece un enlace para "consultarla o descargarla".