La Agencia Tributaria no envía estos mensajes para obtener el reembolso de impuestos, es un fraude
Nos habéis consultado por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como la Agencia Tributaria que solicita rellenar un formulario para reembolsar impuestos al contribuyente. Otro mensaje similar circula mediante SMS. Es un fraude, se trata de una suplantación a la Agencia Tributaria. El propio organismo confirma a VerificaRTVE que es un caso de phishing y explica que nunca solicitan por correo electrónico ni SMS información confidencial ni datos de los contribuyentes.
En el correo que nos habéis remitido leemos el siguiente titular: "Notificación: Reembolso de Impuestos Aprobado". En el cuerpo del mensaje incluyen una dirección de correo atribuida a la Agencia Tributaria y, posteriormente, aseguran que "es imprescindible que complete el formulario desde el enlace proporcionado en un máximo de 30 días hábiles". "La no presentación de la información requerida podría retrasar el ingreso del reembolso", concluye el mensaje. También circula un SMS en el que anuncian que, "tras el análisis de su declaración correspondiente al último ejercicio fiscal", le corresponde al receptor "un reembolso de impuestos por un importe de 1.245,67 euros". Posteriormente, señalan que "para proceder con la recepción del reembolso" deben clicar en el botón de "rellenar formulario".
La Agencia Tributaria no envía estas notificaciones
No es una notificación real, se trata de un fraude en el que suplantan a la Agencia Tributaria. Así lo confirma este organismo a VerificaRTVE: "Es un caso habitual de phishing". El organismo público subraya que "nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos".
Este jueves, este organismo alertó sobre el mensaje que circula por SMS. En este texto además suplantan a la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor. "Ni la directora ni ningún otro funcionario firma correos con esa redacción", asegura la Agencia Tributaria. "El mensaje en sí era el típico de que tienes una devolución pendiente, que pinches en un enlace y rellenes un formulario", explica la Agencia Tributaria a VerificaRTVE. El enlace redirige al contribuyente "a una página web en la que se aloja el ‘phishing’ objeto de fraude".
Solo este mes de septiembre han detectado cuatro mensajes que suplantan a la Agencia Tributaria: una campaña en la que se informa de supuestas incidencias en la declaración de la Renta y en la que instan a regularizar la situación para evitar sanciones. Además, según relatan, han circulado tres correos electrónicos fraudulentos para reembolsar impuestos, enviados desde tres direcciones diferentes. En su propia web, la Agencia Tributaria publica un aviso de que "se están produciendo campañas de envío de mensajes por correo electrónico y SMS falsos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria". El objetivo de los delincuentes, según este documento, "es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus". Por ello, aportan las siguientes recomendaciones:
- "No abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente"
- "No contestar en ningún caso a estos mensajes"
- "Precaución al seguir enlaces en correos, aunque sean de contactos conocidos"
- "Precaución al descargar ficheros adjuntos"