La Agencia Tributaria no envía estos mensajes para obtener el reembolso de impuestos, es un fraude

Nos habéis consultado por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como la Agencia Tributaria que solicita rellenar un formulario para reembolsar impuestos al contribuyente. Otro mensaje similar circula mediante SMS. Es un fraude, se trata de una suplantación a la Agencia Tributaria. El propio organismo confirma a VerificaRTVE que es un caso de phishing y explica que nunca solicitan por correo electrónico ni SMS información confidencial ni datos de los contribuyentes.

En el correo que nos habéis remitido leemos el siguiente titular: "Notificación: Reembolso de Impuestos Aprobado". En el cuerpo del mensaje incluyen una dirección de correo atribuida a la Agencia Tributaria y, posteriormente, aseguran que "es imprescindible que complete el formulario desde el enlace proporcionado en un máximo de 30 días hábiles". "La no presentación de la información requerida podría retrasar el ingreso del reembolso", concluye el mensaje. También circula un SMS en el que anuncian que, "tras el análisis de su declaración correspondiente al último ejercicio fiscal", le corresponde al receptor "un reembolso de impuestos por un importe de 1.245,67 euros". Posteriormente, señalan que "para proceder con la recepción del reembolso" deben clicar en el botón de "rellenar formulario".