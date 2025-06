Mahou no regala neveras llenas de cervezas por responder una encuesta, es un fraude

Nos habéis consultado por una página web que asegura que podemos ganar una nevera llena de cervezas Mahou por responder a una encuesta y ofrece un enlace para acceder al cuestionario. Es falso, la propia empresa cervecera ha desmentido que se trate de una promoción real.

"¡Gana premios refrescantes!", leemos en la página web por la que nos habéis consultado. El sitio está encabezado con el nombre y el logotipo de la compañía Mahou. A continuación, se indica: "Bienvenidos al Concurso Mahou Verano 2025. Responde las preguntas a continuación para ganar una Hielera llena de cervezas Mahou". La web ofrece un enlace para responder una serie de preguntas. Tras contestar todas, aparece un mensaje que da la enhorabuena al usuario para, posteriormente, pedirle información personal.

Mahou no ha lanzado esta campaña, es una suplantación

Mahou no está regalando neveras con cerveza, es un fraude. La propia compañía ha confirmado que no ha lanzado esta campaña: "Hemos detectado esta promoción y se trata de un fake", explican desde su perfil oficial de X. También recomiendan que todos aquellos que hayan recibido este mensaje no faciliten información personal. "Todos nuestros sorteos y concursos se realizan siempre en los canales oficiales de nuestras marcas", informa.

En VerificaRTVE hemos analizado el enlace a través de la plataforma VirusTotal y la herramienta ha detectado que el sitio web alberga 13 alertas por contenido malicioso y cataloga varias de ellas como ‘phishing’, un tipo de fraude por suplantación. Además, hemos analizado la dirección web con la herramienta UrlScan y comprobamos que la página está creada el 10 de junio de 2025. Las fechas de creación tan recientes deben hacernos sospechar de la autenticidad de la web. Tal y como te hemos aconsejado anteriormente, también es recomendable fijarse en el lenguaje empleado y desconfiar de los mensajes que transmitan sensación de urgencia.

Resultado que ofrece la herramienta Virus Total sobre la web fraudulenta VerificaRTVE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también confirma a Verifica RTVE que se trata de un sitio web fraudulento y señala que es un tipo de fraude muy común: "En algunos casos se solicita reenviar el contenido fraudulento a otros contactos o rellenar algún tipo de encuesta para obtener un descuento o regalo, pudiendo solicitarse el pago de una pequeña cantidad en concepto de envío del producto o canje del premio". También recomiendan leer cuidadosamente los términos y condiciones de uso de las páginas web con las que el usuario no esté familiarizado antes de introducir cualquier dato personal. En su página web el INCIBE proporciona instrucciones e información adicional sobre esta práctica fraudulenta y nos da los pasos a seguir si hemos sido víctimas de alguna de estas estafas.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre otros casos de suplantación de identidad a marcas comerciales que intentan conseguir datos personales a través de un enlace o una encuesta. Es el caso de esta suplantación a Druni, el 'phishing' que utiliza la imagen de MAPFRE o este correo fraudulento que suplanta a iCloud para pedirte que actualices tu método de pago.