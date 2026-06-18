Uno de cada cinco vehículos no pasa la ITV a la primera: luces, contaminación y neumáticos, los principales fallos

Neumáticos completamente gastados sin dibujo, discos de frenos con grietas, emisión de humos por encima del límite permitido... Son solo algunos ejemplos de defectos graves o muy graves que pueden hacer que un vehículo no pase la ITV. Hasta uno de cada cinco vehículos no la aprueban a la primera, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo del año 2025 recogidos en Una radiografía del estado del parque de vehículos en España. Un informe presentado este jueves por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración de la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV). Los fallos en el alumbrado y la señalización, las emisiones contaminantes, el estado de las ruedas y las suspensión, y los frenos representan el 75% de los defectos graves o muy graves.

El análisis de los datos de la ITV permite hacer un diagnóstico del estado del parque móvil en España, cada vez más envejecido, con una antigüedad media de 15,2 años, la segunda cifra más alta de los últimos ocho años, según los datos de la DGT analizados por AECA-ITV. La edad media de los turismos es de 14,2 años, pero la de camiones (18,7 años) y furgonetas (17,7) es mucho mayor.

Al envejecimiento del parque móvil se suma un fenómeno que ha aumentado después de la pandemia: un número cada vez mayor de conductores que no pasan la ITV cuando deben. Según explica el presidente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, a DatosRTVE estiman que la horquilla de los conductores infractores se mueve entre el 15% —si se sacan del cálculo los coches de más de 25 años, asumiendo que no circularan— y el 30% si se tiene en cuenta todo el parque móvil, obviando los de más de 60 años, vehículos históricos exentos de esta obligación.

Según los datos de la DGT incluidos en el estudio, hay una relación directa entre el retraso en la inspección y el estado técnico del vehículo. Los conductores que retrasan la ITV más de un año tienen un 65% más de fallos graves o muy graves. La antigüedad media de los vehículos cuyos propietarios tardan más de un año en cumplir con esta obligación es de 19,3 años, lo que supone cuatro años por encima de la media de los que sí cumplen con los plazos.

El estudio de AECA-ITV también incide en que el porcentaje de vehículos de más de diez años y sin ITV implicados en siniestros mortales ha aumentado en todas las categorías, especialmente entre los camiones de gran tonelaje, los de más de 3.500 kg, al pasar del 7% al 11%. "¿Si estos vehículos hubieran pasado la ITV se hubiera evitado el siniestro? Seguramente sí. ¿Cuántos? No lo sabemos. Lo importante de todo esto es poner el foco en cuáles son los factores que provocan un siniestro vial: el comportamiento del conductor, el estado de la vía y el estado del vehículo. Pues eliminemos el estado del vehículo", señala Magaz.

Neumático en mal estado en una revisión desfavorable de la ITV AECA-ITV

El presidente de AECA-ITV plantea que la sanción por no tener la ITV en vigor conlleve la pérdida de puntos del carné porque las multas no disuaden al infractor: "Asumo el riesgo de ir con la ITV caducada porque sé que si me paran la multa es de 200 euros -100 euros con pronto pago- mucho menos que cambiar los neumáticos", pone como ejemplo. "Se asume el riesgo porque todos pensamos que no nos va a ocurrir nada -hasta que pasa- y porque es un tema de evaluación económica", añade Magaz.

Desde la asociación, inciden, además, en que no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también medioambiental, ya que las muertes evitables por la contaminación son incluso superiores a las que se producen en los siniestros, según un estudio de la Universidad Carlos III citado por Magaz. La investigación cifra en más de 140 las víctimas en accidentes de tráfico y en más de 200 las muertes prematuras por las partículas de los tubos de escape que se evitarían al año si los conductores que deciden no pasar la ITV lo hicieran.

Los vehículos de mercancías, entre los más rechazados En 2025, el 19% de los cerca de 23 millones de vehículos que acudieron a una estación a hacer la ITV que les correspondía ese año fueron rechazados en el primer intento. El 81%, en cambio, la superaron sin problema. El porcentaje de rechazo de los 4,6 millones que se presentaron tras una primera negativa bajó al 9%. Los vehículos con más porcentaje de ITV desfavorables en los primeros intentos son las furgonetas y camiones de gran tonelaje, los autobuses y autocares y los vehículos de mercancías pequeños, con porcentajes por encima del 25%. Los turismos tienen cerca de un 18% de ITV desfavorables en los primeros intentos y cerca del 9% en los sucesivos. Los vehículos dedicados al transporte de mercancías y colectivo de viajeros son los que más 'suspensos' tienen en los primeros intentos, pero son también los que más kilómetros suman, según los datos de la DGT incluidos en el informe de AECA-ITV. Los camiones de más de 12 toneladas tienen más de 560.000 kilómetros de media, seguidos de los autocares de más de cinco toneladas con un promedio de unos 475.000 kilómetros. Los turismos, por ejemplo, tienen unos 180.900 kilómetros.

Luces, humos y neumáticos, los fallos graves más frecuentes ¿Y qué sistemas del vehículo son los que acaparan el mayor número de defectos graves o muy graves que hacen que una ITV sea desfavorable? Los más comunes son los que tienen que ver con el alumbrado y la señalización del vehículo, ya que el 23% de todos los defectos inhabilitantes se dan en esta área. Le siguen las emisiones contaminantes, que suponen el 22% de los problemas graves, los neumáticos y la suspensión (20%) y los frenos (11,4%). Sin embargo, hay diferencias en función del tipo de vehículo obligado a pasar la ITV. En los turismos, por ejemplo, que tienen la obligación de pasar la inspección técnica cada dos años a partir del cuarto y anualmente a partir de los diez años, el top tres de los defectos que tumban la revisión son las emisiones contaminantes (26,4% de los defectos graves detectados), las luces (22%) y los neumáticos (22%). En las motocicletas, en cambio, la mayoría de los defectos graves —uno de cada tres— están relacionados con el alumbrado y señalización, seguido en un porcentaje mucho menor por las emisiones contaminantes.