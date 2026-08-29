Gran Premio de Aragón, en directo la carrera sprint de MotoGP 2026: Jorge Martín defiende su liderato en el Mundial

Este sábado se disputa la carrera sprint del Gran Premio de Aragón, decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, donde el piloto español Jorge Martín (Aprilia) defeinde una ventaja de 31 puntos en la clasificación general respecto a su inminente perseguidor, Marco Bezzecchi (Aprilia), con Marc Márquez (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati) al acecho mientras su compañero Ai Ogura es baja por lesión.

En directo, la carrera sprint del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026

Martín tendrá que defender en MotorLand el liderato con 240 puntos, después de incluso aumentar ese estatus en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, pues se impuso en la carrera Sprint y finalizó segundo en la carrera larga por detrás de Raúl Fernández (Aprilia), cosechando así una buena cantidad de puntos de cara a la segunda mitad de esta temporada.

Intuye 'Martinator' que no debe dar ningún brazo a torcer porque su compatriota Marc Márquez, tercero en el Mundial, huele la sangre siempre que puede y acecha ya el título en plena remontada; si la culmina, su octava corona mundialista de MotoGP firmaría un año de ensueño.

Ha ganado tres de las últimas cinco carreras largas y dos de las cinco Sprints anteriores, mostrándose más sólido los domingos, y ha recortado 44 puntos a Martín, más constante los sábados. Así, el mayor de los hermaos Márquez se presenta como la gran amenaza en MotorLand; no en vano, el catalán ha conquistado este Gran Premio en siete ocasiones.

El italiano Bezzecchi, segundo en el Mundial y tercero en lavúltima cita antes del parón veraniego, tendrá como objetivo obvio reducir esa desventaja y a su vez aguantar el pulso tanto al piloto de Cervera como distanciarse del japonés Ogura, después de que éste no estará en Silverstone.

Los españoles Raúl Fernández y Pedro Acosta (KTM), junto al italiano Francesco Bagnaia (Ducati), en un lapso de 41 puntos, pugnarán aún por la zona noble de la tabla clasificatoria durante un verano de abundante ajetreo en el mercado de fichajes. Igualmente, Álex Márquez (Ducati) querrá alargar buenas sensaciones tras su cuarto puesto en Gran Bretaña.