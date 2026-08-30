El 'sí' encabeza el recuento provisional en el referéndum islandés sobre la reanudación de las negociaciones con la UE

El 'sí' encabeza el recuento provisional en el referéndum islandés sobre la reanudación de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE) con algo más de dos puntos de ventaja, escrutado alrededor del 40% de los votos.

Con los primeros resultados parciales de las seis circunscripciones de este país nórdico, el 51,2% de los votantes estaría a favor de retomar las negociaciones, frente al 48,8% que se opone.

El resultado parcial, en el que se han contabilizado 87.523 votos, ofrece un panorama similar al apuntado por los sondeos previos, con el 'no' como opción mayoritaria en las tres circunscripciones de las zonas rurales y, el 'sí', en las dos en que se divide Reikiavik.

En la circunscripción suroeste —la más poblada y que corresponde a las poblaciones del área de la capital—, ambas opciones estarían empatadas. Alrededor del 65% de los 273.000 islandeses llamados a las urnas reside en estas tres últimas circunscripciones.

Los datos provisionales de participación apuntaban a unas cifras similares o algo inferiores a la de las elecciones legislativas de 2024, en las que alcanzó el 80%.

Los sondeos de la última semana indicaban un empate o daban ligera ventaja al 'sí', aunque dos encuestas difundidas la víspera ofrecían resultados dispares: una de Gallup, triunfo del 'no' por más de dos puntos; otra de Maskína, del 'sí' por ocho décimas.