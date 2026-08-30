Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en el norte de Suiza

Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas, alguna de gravedad, en un tiroteo durante una rave en el norte de Suiza. En concreto, se celebraba en el hipódromo de Aarau, según ha informado la policía.

"Según los primeros informes, los disparos nocturnos en el Aarauer Schachen han causado una víctima mortal y cinco personas heridas, algunas de ellas de gravedad.", ha indicado la policía en la red social X.

Los agentes buscan al autor del tiroteo. Además, se investigan las circunstancias en las que se han producido los hechos. La policía cantonal de Argovia está desplegada con un gran operativo.

El terreno alrededor de la pista de carreras de caballos, la piscina y el campo deportivo permanece cerrado en un amplio perímetro. La policía ha pedido a la población que se mantenga alejada de la zona.

(Ampliando información)