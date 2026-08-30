China atribuye la riada mortal al colapso de un glaciar en Nepal tras años de "calentamiento climático global"

Gracias, Marc. Hablamos ahora con Henao Izaguirre, que

se encontraba realizando un trekking de 18 días en el macizo de Alcá

Anapurna, en Nepal, cuando se produjo la gran riada y además de pillarle

relativamente cerca, bueno, pues era la circunstancia

de que es geógrafo y glaciólogo.

Así que buenas tardes,

Eñaut. Hola, buenas tardes o buenas noches

aquí en Nepal.

Buenas noches, eso estaba pensando yo, digo, ahí ya tienen que ser como las 10

de la noche

aproximadamente,

Sí, sí, estábamos aquí ya acabando de cenar y ya con ganas de irnos a dormir,

la verdad.

Tirando de tu experiencia, estamos aquí planteando

que todavía es pronto, quizá, para saber qué pudo suceder exactamente,

pero ¿qué te dice a ti esa experiencia

y ese conocimiento?

Bueno, un poco cada vez la hipótesis que estaba ganando más

peso es el hecho del colapso de un glaciar, de una masa glaciar, de un

frente que ya estaba colgando,

que además se ha llevado por delante también parte de la montaña, es decir,

la roca madre, y fue una

especie de gran colapso, gran avalancha de hielo y rocas, de seguimientos, que

impactó rápidamente

mil metros más abajo, en lo que es el circo glaciar, y todo eso muy

rápidamente

se licuó de agua y fue circulando hasta un valle principal donde probablemente

también

llegó a frenar un poco ese cauce del río que ya bajaba y todo eso luego

colapsó rápidamente

en esas imágenes bestiales y terroríficas que hemos podido ver en la

frontera entre Tíbet y

Nepal y desde la alta montaña hacia poco a poco amortiguándose cada vez más

abajo en

las llanuras de Nepal e India.

Pero por delante se ha podido llevar a muchas viviendas,

infraestructura, muchos valles de unas comunidades que al final lo que hacen

es construir donde pueden, en las zonas

más planas, en las zonas más fértiles y lamentablemente todavía seguramente las

operaciones

de rescate llevarán un tiempo y todo esto dejará una huella y una tragedia

muy

muy grande en Nepal.

Creo que es difícil de anticipar, no sé si se puede monitorizar

los glaciales y detectar con antelación algún posible colapso o es muy

complicado

Es muy complicado, para un evento de este tipo es muy difícil controlar

todos los glaciares que puedan estar

digamos vulnerables a este tipo de eventos al final hay que tener en

cuenta que dentro de la

alta montaña asiática y en el Himalaya estamos hablando del tercer polo

helado, ¿no?

Después de la Antártida y Groenlandia, donde más glaciares hay en el mundo es

en este entorno.

Y al final,

bueno, son muchos glaciares que encima están muy cerca de la temperatura de

cero grados, por tanto, mucha agua dulce que está

afectando a estos glaciares y en un contexto amplificado de cambio

climático en altitud, lo que estamos generando

es que estos glaciares estén cada vez más vulnerables.

Entonces, claro, un evento de este tipo, como por ejemplo el que ocurrió

en 2021 en la India o incluso en 2022 en Dolomitas, en los Alpes,

donde hubo un colapso glacial y se llevó por delante la vida de 11

montañeros, son eventos muy

complicados de predecir y las alertas tempranas son complicados de establecer

para este tipo de eventos

mientras que por ejemplo un lago glacial podría ser mucho más fácil de

monitorizar y de hecho en el Himalaya hay muchos lagos que

son potencialmente propensos a que puedan colapsar y puedan generar este

tipo de riadas

pero en este caso no es este hecho.

De hecho, a partir de este evento de caída de

hielo y rocas, es tal el impacto que genera un sismo que se ha

registrado tanto en sismómetros de Nepal como en la península ibérica, por

ejemplo, en Barcelona.

Entonces,

bueno, estamos ante un hecho bastante inédito, pero dentro de lo que se

podría considerar

la naturaleza de la alta montaña.

Te quiero preguntar también, como buen conocedor,

también de la zona del país, ¿cómo es esta zona específicamente?

Porque

para valorar la magnitud también de la destrucción, en las imágenes vemos cómo

hay..

sobre todo muchas pequeñas viviendas en estos valles

Sí, a ver, al final yo ahora me encuentro en Pocara, la segunda ciudad

más grande

de Nepal. Estoy a 150 kilómetros del origen de

este evento, pero luego en realidad te das cuenta de que Nepal es un país tan

abrupto,

donde tienes las montañas más altas del mundo y después tienes planicios que

están a mil metros o por debajo, por tanto

un radiente altitudinal muy bestia, muy grande, donde un evento que está

ocurriendo en la alta montaña

rápidamente, a partir de un proceso que se conoce como proceso en cascada, va

sumando más energía

y te está generando una devastación inmensa aguas abajo.

Esas aguas abajo que están circulando

muy rápidamente desde cotas en torno a 5.000, 4.000, 3.000 metros a las

planicias de 1.000

metros o por debajo de las mismas donde el agua ya siempre tiene memoria y va

cogiendo su camino

Y de alguna forma va abarcando toda esa planicia o llanura de inundación donde

las comunidades..

normalmente han habitado porque necesitan tierras fértiles, porque

necesitan tierras planas para poder construir y poder alimentarse

entonces bueno son eventos muy muy trágicos y que de alguna forma siempre

tenemos que tener en cuenta

que el peligro está ahí y somos nosotros los humanos los que estamos

estableciendo el riesgo, la

vulnerabilidad y la exposición respecto a un peligro.

Además creo que en 2015 ya se produjo

una tragedia en este mismo valle, en el valle de Langtang.

No sé si nos enseñó algo

aquel episodio o es que no podemos aprender nada porque la naturaleza es

inmanejable

Pues es bastante curioso porque justamente es la misma

montaña, el Lantan Lirung, el que en 2015 a través de un terremoto que

ocurrió cerca de Kathmandú en Nepal

desencadenó una caída, es decir, un colapso glacial que desarrolló un

aluvión o

un deslizamiento enterrando completamente el pueblo de Lantan y

parte del valle.

Esa fue la ladera sur

de esta montaña y este glaciar que ha colapsado ahora, justo ayer, fue justo

en la vertiente norte, el que está dando hacia Tíbet y es esa misma

montaña en las dos

vertientes nos ha dado unos problemas bastante catastróficos en muy pocos

años

Complicado de predecir, muy complicado de asimilar, yo creo que en Nepal

los habitantes de Nepal, y de hecho nosotros que hemos estado de trekking

con gente local, hemos tenido

la apreciación de que el pueblo está todavía anestesiado, de que esto ha

ocurrido como si fuese

un evento más, pero en realidad en la magnitud del mismo va mucho más allá

Sí, eso te estaba pensando que te quería preguntar, aprovechando también

que te pillamos ahí el Nepal y además rodeado

de todo el mundo en torno a la montaña, ¿cómo es el..

estado anímico de la gente allí tras esta tragedia de tanta magnitud?

Pues lo primero que han hecho es, y nosotros hemos trabajado con gente

Sherpa, que es de aquí

de la región del Everest, en este caso a ellos no les ha afectado, pero sí que

tenían familiares y amigos que trabajaban,

en esos lugares, sea en centrales hidroeléctricas o en otro tipo de

infraestructuras, y lo primero era

contactar con ellos e intentar saber si estaban bien.

Las primeras horas han sido agónicas porque no teníamos información

de ellos a través de estos amigos, porque de alguna forma, a partir de

esta devastación, no solamente

es la infraestructura y la vida humana, sino también hay mucha parte de

telecomunicaciones, de energía, que se está

perdiendo. Entonces, no han podido contactar hasta

que ellos mismos, los propios familiares, han podido salirse

de estas zonas devastadas y comunicarse directamente de, hey, estoy bien,

tranquilos, ya

os informaré y por lo menos es una forma de tener un alivio pero yo creo

que

todavía esto va a traer mucha cola.

Sabemos y hemos podido apreciar que Nepal es un país muy resiliente,

son muy capaces de dar alternativas y solucionar estos problemas, pero este

catástrofe, la magnitud de la misma, la verdad que es un tema que incluso a

nosotros en nuestro

viaje nos ha dejado un punto agridulce.

Pues en out, te agradecemos muchísimo

este tiempo que nos has dedicado para narrarnos desde allí, además con todo

tu conocimiento esta

tragedia, esta catástrofe natural.

Buenas noches

Gracias. Vale, muchas gracias.