Real Madrid - Málaga, en directo hoy el partido de la jornada 3 de Liga

Real Madrid y Málaga se enfrentan este domingo a las 17:00 en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. Los blancos llegan con pleno de victorias mientras que los andaluces buscarán su primera en este regreso a la Primera División ocho años después.

Los blancos buscarán seguir sumando sensaciones positivas Tras la victoria en casa ante la Real Sociedad, los de Mourinho tratarán de seguir cogiendo forma para lo que les viene. El técnico portugués ha repetido once en las dos primeras jornadas. No se esperan demasiados cambios. Uno que sabemos seguro es el de Cucurella, que entrará de titular en el lateral izquierdo según ha confirmado el propio Mourinho en rueda de prensa. Mbappé y Bellingham llegan en vuelo tras el 'hat-trick' del francés y la sobresaliente actuación del inglés. Ambos serán la baza más importante con la que contarán los blancos pero no serán la única: Bernardo Silva y Fede Valverde firmaron una buena actuación el el doble pivote. Del mismo modo, el Bernabéu sigue esperando a Vinicius que tras recibir algunos pitos contra la Real se fue ovacionado después de anotar un gol y dar una asistencia. Mbappé y Bellingham brindan a Mourinho una dulce bienvenida tras un vendaval de fútbol en el Bernabéu JAVIER BASTIDA

El Málaga es ambicioso El equipo andaluz ha sumado un punto en las dos primeras jornadas. No pudo ganar en el Metropolitano en su regreso a la competición pese a cuajar unos buenos setenta minutos y no pasó del empate ante el Deportivo en la Rosaleda. El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó en la previa del partido que si van "con el pensamiento de empatar, probablemente" les "caigan ocho" goles a los suyos. Funes argumentó que "contra estos equipos, lo que tú puedas hacer depende de lo que ellos te permitan hacer. Uno querrá imponer sus ideas, pero por su potencial se sabe que muchas de las cosas dependen de cómo afronten ellos el partido", y resaltó que para el Málaga lo más importante es que tenga su "identidad".