Atlético de Madrid - Málaga, en directo hoy: Jornada 1 de LaLiga

Atlético de Madrid y Málaga debutan en LaLiga 2026-27 con el partido de la primera jornada que se disputa en el Estadio Metropolitano donde el club rojiblanco homenajeará a los campeones del mundo con la selección en el regreso del cuadro andaluz a Primera División.

La previa del partido

Julián Alvarez, Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso sólo han completado una semana de entrenamientos con el equipo, sin ni siquiera haber disputado ningún minuto en los cuatro amistosos de preparación.

Por eso, se prevé que ninguno de los cuatro formarán en el once titular del técnico argentino, que podría estar formado por Jan Oblak, en la portería; Carlos Martín o Giuliano Simeone, Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección y Rodrigo Mendoza o Cardoso, en el medio campo; y Arnau Ortiz o Kang in Lee y Ademola Lookman, en la delantera.

Por su parte, el técnico del Málaga, Juan Funes no cuenta con el centrocampista Aaron Ochoa, quien sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Los servicios médicos del club malagueño, además, valoran la posibilidad de que Ochoa sea intervenido quirúrgicamente o continúe con el tratamiento conservador que lleva actualmente.

Ochoa, que solo estuvo ausente en uno de los partidos amistosos de pretemporada, el último ante el Fulham inglés (2-2), se suma a larga lista de baja para la visita al Atlético.

También están lesionados el defensa Fernando Calero y el centrocampista Carlos Dotor, que salieron con dolencias en otro de los enfrentamientos de preparación, en el campo del Ceuta (2-1), y el delantero Adrián Niño, que padece un problema muscular.

A estos se unen los jugadores que están recuperándose de lesiones duraderas, como el centrocampista Juanpe Jiménez y los defensas Moussa Diarra y Diego Murillo.