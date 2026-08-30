Gran Premio de Aragón, en directo la carrera de MotoGP 2026: sigue la lucha abierta por el Mundial

Este domingo se disputa la carrera larga del Gran Premio de Aragón, decimotercera carrera del Mundial de MotoGP que se disputa en el circuito Motorland de Alcañiz, donde Jorge Martín (Aprillia) llega como líder del campeonato con su compañero Marco Bezzechi, segundo y Marc Márquez (Ducati), tercero por delante de Ai Ogura (SuperFile), ausente por lesión.

La previa

Tras la victoria de Marc Márquez en la carrera sprint del sábado, el de Cervera sigue con su particular remontada en su objetivo de alcanzar el liderato del Mundial en una segunda mitad de campeonato del mundo que augura una lucha cerrada por el título.

Marc Márquez emerge como la gran amenaza de Jorge Martín, con hasta siete victorias en Motorland, las dos últimas ediciones de manera consecutiva, por lo que se puede considerar que el trazado turolense se le da muy bien al nueve veces campeón del mundo español, que se encuentra tercer en la clasificación del Mundial de MotoGP de 2026, a 33 puntos del líder, el también español Jorge Martín.

Martín, piloto oficial de Aprilia y campeón del mundo de 2024, apenas cuenta con una segunda posición en Motorland Alcañiz, precisamente el año en que logró el título, pero en esta temporada 2026, aunque sólo tiene una victoria en grandes premios, la de Francia (Le Mans), acumula tres triunfos en carreras sprint y su gran regularidad le permite sumar 240 puntos, 31 más que su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.

Bien es cierto que la regularidad de Bezzecchi, que encadenó tres victorias consecutivas al principio de la temporada, se encuentra en el polo opuesto de la de su compañero de equipo, al quedar sin puntuar hasta en cuatro carreras 'largas', lo que no le ha impedido mantener la segunda plaza gracias a estar casi siempre que ha puntuado entre los más rápidos de la categoría.

Sin el lesionado Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el italiano defiende 4 puntos sobre un Marc Márquez que necesita recortar distancias en la tabla de puntos del campeonato para mantener sus opciones a defender el título, además de la moral alta, después de algunos resultados no demasiado esperanzadores, como el cosechado en Silverstone (Inglaterra).