Los noruegos acompañan a la familia real en la misa por el rey Harald V

Noruega vive este domingo una jornada de luto nacional con la celebración de misas fúnebres en todo el país en memoria del rey Harald V, fallecido el pasado viernes a los 89 años de edad. Desde primera hora de la mañana, numerosos ciudadanos se han congregado en la iglesia de Asker, situada a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, para asistir al servicio religioso al que acude la familia real para rendir tributo al monarca más longevo de Europa.

El templo ha abierto sus puertas en medio de un fuerte despliegue y una gran expectación popular para recibir al nuevo monarca, el rey Haakon VIII, la reina Sonia, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

La gran ausente en este servicio religioso es la reina Mette-Marit. Según ha confirmado la Casa Real, la esposa del monarca continúa en fase de convalecencia tras someterse a un trasplante de pulmón el pasado mes de junio, lo que limita su agenda pública, aunque sí estará presente en otros actos oficiales vinculados a las exequias.