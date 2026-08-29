Haakon de Noruega recuerda a su padre en su primer discurso como monarca: "Nos unió a todos con autoridad natural"

El rey Haakon VIII de Noruega ha pronunciado este sábado su primer discurso a la nación tras su acceso al trono después de la muerte de su padre, Harald, a quien ha descrito como "seguro" y "cálido". "Nos unió a todos con autoridad natural", ha destacado.

"Querido padre. Gracias por ser un padre tan bueno para Märtha y para mí. Cálido y seguro. Después fuiste un abuelo cálido y divertido. Un marido afectuoso y atento", ha dicho Haakon en el inicio de su discurso, pronunciado tras un escritorio en el que se podía ver una fotografía del difunto monarca.

El nuevo rey ha recordado que Harald "siempre fue coherente con sus valores y cumplidor de sus compromisos", que "nunca discriminó a nadie". "Nos apoyaste y cuidaste a todos", ha resaltado.

Entre los hitos de Harald, Haakon ha puesto en valor que "pidió disculpas" en nombre de todos a los samis lapones por "las injusticias cometidas en su contra" en referencia a las políticas de asimilación forzosa tales como la prohibición de su idioma o su religión.

También ha recordado que era rey durante los 77 asesinatos cometidos por el ultraderechista Anders Breivik el 22 de julio de 2011.

"Tengo por delante una gran tarea" "Le voy a echar de menos. Voy a echar de menos su risa", ha añadido el rey, que ha advertido que "el mundo es una vez más más inseguro e impredecible de lo que era durante gran parte del reinado del rey Harald". "Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea. Siempre nos ha recordado en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo. Sucedió a su padre, el rey Olav, quien a su vez sucedió a su padre, el rey Haakon. Ahora es mi turno", ha dicho. Haakon VIII, el príncipe que no quería reinar asciende al trono salpicado por los escándalos en su familia Susana Samhan Ha agradecido el gran apoyo de su esposa, la reina Mette-Marit, y de sus hijos, y ha dado las gracias asimismo a su madre, la reina Sonia, y a su hermana, Marta Luisa, por la fuerza que le están dando a pesar de estar también de duelo. "Con ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo espero la gran tarea que hay por delante. Rezo para que nos unamos todos con el viejo deseo: Que Dios preserve nuestro país", ha concluido.