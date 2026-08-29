Haakon de Noruega recuerda a su padre en su primer discurso como monarca: "Nos unió a todos con autoridad natural"
- "Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea", ha afirmado el nuevo rey
- El ayuntamiento de Oslo ha habilitado un libro de condolencias para que los noruegos puedan despedirse de Harald
El rey Haakon VIII de Noruega ha pronunciado este sábado su primer discurso a la nación tras su acceso al trono después de la muerte de su padre, Harald, a quien ha descrito como "seguro" y "cálido". "Nos unió a todos con autoridad natural", ha destacado.
"Querido padre. Gracias por ser un padre tan bueno para Märtha y para mí. Cálido y seguro. Después fuiste un abuelo cálido y divertido. Un marido afectuoso y atento", ha dicho Haakon en el inicio de su discurso, pronunciado tras un escritorio en el que se podía ver una fotografía del difunto monarca.
El nuevo rey ha recordado que Harald "siempre fue coherente con sus valores y cumplidor de sus compromisos", que "nunca discriminó a nadie". "Nos apoyaste y cuidaste a todos", ha resaltado.
Entre los hitos de Harald, Haakon ha puesto en valor que "pidió disculpas" en nombre de todos a los samis lapones por "las injusticias cometidas en su contra" en referencia a las políticas de asimilación forzosa tales como la prohibición de su idioma o su religión.
También ha recordado que era rey durante los 77 asesinatos cometidos por el ultraderechista Anders Breivik el 22 de julio de 2011.
"Tengo por delante una gran tarea"
"Le voy a echar de menos. Voy a echar de menos su risa", ha añadido el rey, que ha advertido que "el mundo es una vez más más inseguro e impredecible de lo que era durante gran parte del reinado del rey Harald".
"Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea. Siempre nos ha recordado en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo. Sucedió a su padre, el rey Olav, quien a su vez sucedió a su padre, el rey Haakon. Ahora es mi turno", ha dicho.
Ha agradecido el gran apoyo de su esposa, la reina Mette-Marit, y de sus hijos, y ha dado las gracias asimismo a su madre, la reina Sonia, y a su hermana, Marta Luisa, por la fuerza que le están dando a pesar de estar también de duelo.
"Con ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo espero la gran tarea que hay por delante. Rezo para que nos unamos todos con el viejo deseo: Que Dios preserve nuestro país", ha concluido.
El ayuntamiento de Oslo habilita un libro de condolencias
A primera hora de la mañana, el ayuntamiento de Oslo habilitó un libro de condolencias para que los noruegos puedan despedirse con unas palabras de Harald. "Querido rey Harald. No necesitabas una corona para ser rey. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nuestra ciudad. Nunca te olvidaremos", ha escrito la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, la primera en firmar.
También el alcalde gobernador de Oslo, Eirik Lae Solberg, ha firmado en el libro de condolencias. "Su capacidad para unir a la gente en Noruega y en Oslo, independientemente de quiénes fuéramos, de nuestro origen, religión opiniones políticas, era única. Y significa mucho que tengamos a alguien capaz de hacer eso por nosotros", ha dicho Solberg en declaraciones a NTB.
El pueblo noruego también tendrá ocasión de darle el último adiós al fallecido monarca en la capilla del Palacio Real, donde permanecerá el féretro del Harald V hasta el día de su funeral y sepelio.
El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó la víspera al Palacio Real pasadas las 19.00 hora local, a donde fue trasladado en un coche fúnebre desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo la incesante lluvia, el paso del cortejo fúnebre.
Harald V murió a primera hora del viernes en el Hospital Universitario de Oslo, donde fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos y una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía.
El fallecido monarca era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.
Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en catedrales e iglesias de todo el país, a la espera de conocerse la fecha del funeral y del sepelio.