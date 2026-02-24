El rey Harald V de Noruega, hospitalizado en Tenerife por una infección y deshidratación

El rey Harald de Noruega, de 89 años, ha sido trasladado este martes al un hospital en Tenerife por una infección y deshidratación. Así lo ha informado la monarquía noruega en un comunicado donde indica que el rey, que estaba de vacaciones en la isla canaria junto con su mujer, la reina Sonja, se encuentra en buen estado.

En el texto, la Casa Real noruega ha explicado que el médico personal del rey viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario de la isla, y que se actualizará la información sobre la salud del monarca a lo largo de este miércoles, después de que el médico haya evaluado su situación.

"Le deseo a nuestro rey una pronta recuperación", ha declarado el primer ministro del país, Jonas Gahr Stoere, en a la emisora pública noruega NRK durante una visita a Ucrania.