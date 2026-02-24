El rey Harald V de Noruega, hospitalizado en Tenerife por una infección y deshidratación
- Según la Casa Real noruega, se encuentra en buen estado y su médico personal viajará a la isla para atenderle
- El monarca, de 89 años, estaba de vacaciones en la isla junto con su mujer, la reina Sonja
El rey Harald de Noruega, de 89 años, ha sido trasladado este martes al un hospital en Tenerife por una infección y deshidratación. Así lo ha informado la monarquía noruega en un comunicado donde indica que el rey, que estaba de vacaciones en la isla canaria junto con su mujer, la reina Sonja, se encuentra en buen estado.
En el texto, la Casa Real noruega ha explicado que el médico personal del rey viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario de la isla, y que se actualizará la información sobre la salud del monarca a lo largo de este miércoles, después de que el médico haya evaluado su situación.
"Le deseo a nuestro rey una pronta recuperación", ha declarado el primer ministro del país, Jonas Gahr Stoere, en a la emisora pública noruega NRK durante una visita a Ucrania.
Problemas de salud en los últimos años
Harald V es el monarca vivo de mayor edad de Europa y ha sido el jefe de Estado de Noruega desde 1991. En abril de 2024, anunció que iba a reducir sus actividades oficiales tomando en consideración su avanzada edad. De hecho, en los últimos años ha tenido diversos problemas de salud: en febrero de 2024 le implantaron un marcapasos permanente y un mes antes fue ingresado por una infección respiratoria.
Hace ya más tiempo, en 2003, le diagnosticaron cáncer de vejiga y otro en 2005, por el cual se sometió a una operación quirúrgica. Se recuperó de ambos. La última vez que fue operado fue en 2021, cuando fue intervenido por un ligamento en la rodilla, y un año antes se le reemplazó la válvula en el corazón implantada en 2005.
En enero de 2024, ante la inesperada abdicación de la reina Margarita II de Dinamarca, remarcó que seguiría en el trono hasta su muerte. "Mantengo lo que he dicho todo el tiempo: hice un juramento al Parlamento y es para toda la vida", expresó entonces.