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La Casa Real española muestra su "profunda tristeza" por la muerte de Harald de Noruega

Tras la muerte del rey Harald V, la gente se congregó frente al Palacio Real de Oslo para depositar flores
Tras la muerte del rey Harald V, la gente se congregó frente al Palacio Real de Oslo para depositar flores DPA via Europa Press Julia Wäschenbach/DPA
RTVE.es

La Casa Real Española ha trasladado sus condolencias a la familia real noruega tras el fallecimiento del rey Harald V, a los 89 años.

En el mensaje publicado en redes sociales, tanto Felipe VI como doña Letizia han remarcado su "profunda tristeza" por la pérdida del monarca así como su "respeto y admiración" por su figura a la cual han definido como un ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de su pueblo y de su país.

Felipe VI y Letizia han destacado además la trayectoria de Harald V tanto antes como durante sus 35 años de reinado. "Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega", concluye el comunicado.

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