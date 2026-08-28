La Casa Real española muestra su "profunda tristeza" por la muerte de Harald de Noruega

La Casa Real Española ha trasladado sus condolencias a la familia real noruega tras el fallecimiento del rey Harald V, a los 89 años.

En el mensaje publicado en redes sociales, tanto Felipe VI como doña Letizia han remarcado su "profunda tristeza" por la pérdida del monarca así como su "respeto y admiración" por su figura a la cual han definido como un ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de su pueblo y de su país.

Felipe VI y Letizia han destacado además la trayectoria de Harald V tanto antes como durante sus 35 años de reinado. "Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega", concluye el comunicado.

CONTINÚA AMPLIACIÓN