Cuatro años de cárcel para Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos violaciones y maltrato

Un juzgado de Oslo ha condenado este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, tras considerarlo culpable de dos delitos de violación y maltrato a una de sus exnovias, según ha informado la televisión pública NRK. El joven, de 29 años, que no posee funciones oficiales dentro de la Casa Real noruega, ha sido absuelto, no obstante, de otras dos acusaciones de violación que pesaban sobre él.

La resolución judicial queda lejos de la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba siete años y siete meses de prisión por un total de 39 delitos. Por su parte, la defensa de Høiby reclamaba la absolución de los cargos más graves, aceptando únicamente una pena de un año y seis meses por delitos menores que el acusado sí había reconocido, tales como "transportar marihuana y amenazas".

Pruebas de video y compensación a las víctimas El tribunal ha fundamentado su decisión en pruebas determinantes sobre los abusos cometidos contra mujeres con las que el condenado había mantenido relaciones previas consentidas. La sentencia declara probado que Høiby violó a dos mujeres mientras estas dormían, situaciones que ocurrieron tanto en un apartamento privado como en el sótano de Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos. Las tardes de RNE Las tardes de RNE - La sonada entrada en prisión de Marius Borg - 21/11/24 Escuchar audio Según el fallo, existen registros videográficos que "demuestran que las jóvenes no estaban en estado consciente en el momento del acto". Como parte de la condena, el juzgado de Oslo ha estipulado que Høiby deberá abonar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (aproximadamente 58.000 euros) repartida entre cuatro de sus víctimas. El acusado no ha estado presente durante la lectura del veredicto, ya que se le permitió seguir el proceso desde prisión por motivos de salud.

Detención preventiva y entorno familiar Høiby se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 2 de febrero, tras ser arrestado por nuevos cargos que incluían el quebrantamiento de una orden de alejamiento respecto a una de las víctimas justo antes del inicio del juicio. Pese a sus reiteradas peticiones para cumplir esta medida bajo vigilancia electrónica en su domicilio, la justicia noruega ha denegado las solicitudes por el persistente "riesgo de que vuelva a delinquir". Uno de los últimos argumentos utilizados por su defensa para lograr la libertad domiciliaria fue el delicado estado de salud de su madre, la princesa Mette-Marit. La princesa se encuentra actualmente en lista de espera para un trasplante de pulmón debido al agravamiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde el año 2018. ““