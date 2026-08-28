Noruega llora al rey Harald V: las imágenes de la despedida al monarca
- Cientos de personas se han acercado al Palacio Real en Oslo para dejar flores y banderas
- Muere Harald V de Noruega, el monarca que modernizó la Corona y encarnó la unidad del país
La muerte este viernes del rey Harald V de Noruega, que era el monarca de mayor edad de Europa, con 89 años, está dejando imágenes de luto y dolor en el país nórdico. Decenas de personas se han acercado al Palacio Real, en Oslo, para dar su último adiós al jefe de Estado noruego, que reinó durante 35 años.
"Era un rey realmente encantador. Y creo que era como el abuelo de todo el país. No pensaba que fuera a pasar tan pronto", decía a las cámaras de Reuters, entre lágrimas, Christine, una vecina que no ha querido perderse esta despedida colectiva.
Las campanas de las iglesias han empezado a sonar desde el mediodía hasta las 13:00 horas en las iglesias de todo el país. El repique de campanas sigue el mismo patrón que se utilizó tras la muerte del rey Olav en 1991. Según la Iglesia de Noruega, esta decisión se ha tomado en consulta con la Casa Real y el Gobierno.
Asimismo, las Fuerzas Armadas han rendido homenaje al fallecido monarca con una salva a las 12:00 horas de 21 disparos efectuados a intervalos de 30 segundos.
El Gobierno noruego ha decretado un periodo de luto nacional a partir de hoy y hasta después del funeral, cuya fecha aún debe ser anunciada. Durante los próximos días, las banderas ondearán a media asta en las residencias reales, los edificios públicos y las instalaciones militares.
Ya desde la noche del jueves, cuando se supo que el estado del monarca era "grave", muchos se acercaron al Palacio Real a realizar una improvisada vigilia.
Una vez se ha hecho pública la muerte del rey, muchos se han acercado al Palacio Real para depositar flores, cartas manuscritas y dibujos para honrar al enormemente popular monarca fallecido.
La popularidad de Harald no se explica solo por su largo reinado. Modernizó la corona y aportó estabilidad a la institución, pero además, convirtió una función fundamentalmente ceremonial en una referencia moral durante las grandes crisis nacionales, especialmente después de los atentados del 22 de julio de 2011.
Ahora le sucederá su hijo Haakon, que también ha participado en la despedida colectiva de Harald.
También en cada municipio habrá lugares donde los ciudadanos puedan depositar flores u otras muestras de homenaje, como firmar libros de condolencias. La Casa Real abrirá además un libro electrónico de condolencias en la página web.
Durante los próximos días, las iglesias de todo el país estarán abiertas a todas aquellas personas que quieran entrar para encender una vela, compartir el duelo o hablar con miembros del personal de la Iglesia, anunció la Iglesia de Noruega.
La población tendrá la oportunidad de presentar sus respetos visitando el féretro del rey Harald en la capilla del Palacio Real.