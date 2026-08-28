Noruega llora al rey Harald V: las imágenes de la despedida al monarca

La muerte este viernes del rey Harald V de Noruega, que era el monarca de mayor edad de Europa, con 89 años, está dejando imágenes de luto y dolor en el país nórdico. Decenas de personas se han acercado al Palacio Real, en Oslo, para dar su último adiós al jefe de Estado noruego, que reinó durante 35 años.

Cientos de personas se reúnen en la Plaza del Palacio de Oslo para escuchar las salvas por la muerte del rey Harald Odd ANDERSEN / AFP

"Era un rey realmente encantador. Y creo que era como el abuelo de todo el país. No pensaba que fuera a pasar tan pronto", decía a las cámaras de Reuters, entre lágrimas, Christine, una vecina que no ha querido perderse esta despedida colectiva.

Cientos de personas depositan flores, banderas y velas en un memorial para el rey Harald Odd ANDERSEN / AFP

Las campanas de las iglesias han empezado a sonar desde el mediodía hasta las 13:00 horas en las iglesias de todo el país. El repique de campanas sigue el mismo patrón que se utilizó tras la muerte del rey Olav en 1991. Según la Iglesia de Noruega, esta decisión se ha tomado en consulta con la Casa Real y el Gobierno.

Asimismo, las Fuerzas Armadas han rendido homenaje al fallecido monarca con una salva a las 12:00 horas de 21 disparos efectuados a intervalos de 30 segundos.

Militares noruegos disparan una salva fúnebre desde la fortaleza de Akershus en homenaje al difunto rey Harald V EFE/EPA/FREDRIK VARFJELL

El Gobierno noruego ha decretado un periodo de luto nacional a partir de hoy y hasta después del funeral, cuya fecha aún debe ser anunciada. Durante los próximos días, las banderas ondearán a media asta en las residencias reales, los edificios públicos y las instalaciones militares.

Miembros de la Guardia Real ondean la bandera real noruega con un crespón negro de luto Odd ANDERSEN / AFP

Ya desde la noche del jueves, cuando se supo que el estado del monarca era "grave", muchos se acercaron al Palacio Real a realizar una improvisada vigilia.

Vigilia por el rey Harald la noche del jueves, cuando se conoció que el estado del monarca era grave Odd ANDERSEN / AFP

Una vez se ha hecho pública la muerte del rey, muchos se han acercado al Palacio Real para depositar flores, cartas manuscritas y dibujos para honrar al enormemente popular monarca fallecido.

Varias personas sostienen rosas en recuerdo del rey Harald V Odd ANDERSEN / AFP

La popularidad de Harald no se explica solo por su largo reinado. Modernizó la corona y aportó estabilidad a la institución, pero además, convirtió una función fundamentalmente ceremonial en una referencia moral durante las grandes crisis nacionales, especialmente después de los atentados del 22 de julio de 2011.

Ahora le sucederá su hijo Haakon, que también ha participado en la despedida colectiva de Harald.

El rey Haakon y la princesa Ingrid Alexandra pasan en coche junto a las personas que acuden a rendir homenaje a los difuntos al llegar a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en el Palacio Real Thomas Andersen / NTB / AFP

También en cada municipio habrá lugares donde los ciudadanos puedan depositar flores u otras muestras de homenaje, como firmar libros de condolencias. La Casa Real abrirá además un libro electrónico de condolencias en la página web.

Durante los próximos días, las iglesias de todo el país estarán abiertas a todas aquellas personas que quieran entrar para encender una vela, compartir el duelo o hablar con miembros del personal de la Iglesia, anunció la Iglesia de Noruega.

La población tendrá la oportunidad de presentar sus respetos visitando el féretro del rey Harald en la capilla del Palacio Real.