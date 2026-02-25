El rey Harald de Noruega, estable en Tenerife tras ingresar por una infección y deshidratación, pero necesita vigilancia

El rey Harald de Noruega, de 89 años, permanece estable tras ser ingresado en un hospital de Tenerife por una infección cutánea en la pierna y un cuadro de deshidratación, según ha informado este miércoles su médico personal. Aunque el monarca está respondiendo favorablemente al tratamiento, cualquier infección a su edad reviste gravedad y requiere una vigilancia estrecha.

El soberano, el jefe de Estado en activo de mayor edad en Europa, fue trasladado el martes a un centro hospitalario de la isla española, donde se encontraba de vacaciones privadas. Su médico, Bjorn Bendz, se desplazó hasta el hospital, según medios noruegos.

En un comunicado difundido por la Casa Real, Bendz señaló que “cuando personas de casi 90 años ingresan con una infección, la situación es seria”, y subrayó la importancia de obtener un control completo del estado de salud del rey antes de concederle el alta. Está previsto que el Palacio facilite nueva información este jueves.

Imágenes de televisión mostraron a varios agentes de la Policía española custodiando la entrada principal del hospital.

El monarca, que ocupa el trono desde 1991 como jefe de Estado con funciones principalmente ceremoniales, ya fue hospitalizado en 2024 durante unas vacaciones en Malasia por otra infección. En aquella ocasión se le implantó un marcapasos temporal y posteriormente fue trasladado a Noruega, donde recibió un dispositivo permanente.

Tras ese episodio, anunció que reduciría su agenda oficial, aunque descartó abdicar al insistir en que su juramento como rey es “para toda la vida”. En las últimas semanas, no obstante, había mantenido una intensa actividad institucional en Noruega y en Italia, donde asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno para apoyar a los atletas de su país.

