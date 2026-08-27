Hora y dónde ver gratis en TV la final del Mundial de hockey hierba: España - Alemania

La selección española masculina de hockey hierba disputa la final del Campeonato del Mundo contra Alemania este domingo 30 de agosto a partir de las 16:30 horas (hora peninsular). Después de 28 años España volverá a disputar el partido por el título mundial, una nueva cita con la historia en la que quiere desafiar al conjunto germano tras imponerse en la semifinal al gran favorito, Países Bajos, en su campo y ante su público por 3-4, con remontada incluida y 'hat-trick' de José Basterra.

En el Wagener Hockey Stadium de la ciudad de Amstelveen, a los pocos segundos de empezar el partido, Thierry Brinkman tuvo la primera ocasión de los anfitriones gracias a una internada tras pared con su compañero Duco Telgenkamp; anduvo rápido el guardameta español, Luis Calzado, para desbaratar esa jugada con su salida a los pies del capitán neerlandés.

Habiendo zanjado el primer cuarto sin mayores sustos, ambas selecciones se contuvieron y durante todo el segundo acto apenas inquietaron las porterías rivales. Después del descanso, las tornas cambiaron poco a poco y los pupilos de Max Caldas se adueñaron del ritmo hasta meter el empate por obra de Basterra en el 40:25, con un lance similar al de la primera mitad del encuentro porque desvió un pase raso cerca del portero, ahora acertando.

Y ya al comienzo del cuarto cuarto, los locales colapsaron en cuanto Telgenkamp fue excluido para 10 minutos a causa de una agresión a Xavi Gispert tras un pique entre ambos jugadores. Con superioridad numérica, Basterra hizo rápidamente el 1-2 remachando la bola en el segundo palo. En pleno vendaval español, Pepe Cunill transformó un penalti-córner en el 1-3 y poco más tarde Nicolás Álvarez forzó un 'stroke' que metió Basterra para establecer el 1-4.

Entonces los pupilos de Jeroen Delmee achucharon por todos los medios y hallaron premio con penaltis-córner. En uno de ellos logró Jip Janssen el 2-4, en otro posterior defendió bien España y en uno más que hubo luego rubricó Joep de Mol el 3-4, con asistencia del lanzador. Los últimos segundos del reloj fueron de ver a los RedSticks achicando agua de todas las formas posibles hasta sellar el triunfo y su billete a la final para buscar ser campeones del mundo.

España firma la proeza eliminando a Países Bajos y está en la final del Mundial de hockey hierba Ver ahora

Impresionante torneo de España La selección dirigida por Max Caldas está cuajando un torneo sensacional y ha alcanzado la final después de superar un camino de máxima dificultad. En el último partido, logró ante Bélgica y con todo el público en contra un empate que valía su peso en oro y un billete para pelear por la final. A los Redsticks le bastaba con no perder mientras que los Red Lions necesitaban la victoria para meterse entre los cuatro primeros. En unas instalaciones repletas de aficionados belgas, los locales lograron adelantarse a los tres minutos gracias a un penalti córner de Víctor Foubert y tuvieron varias oportunidades para ampliar su ventaja pero España resistió hasta que, en el último cuarto, logró su objetivo con el tanto de Marc Miralles. España empata con Bélgica y se cuela en las semifinales del Mundial de hockey hierba Ver ahora En el primer partido de la segunda fase y enmarcada en el nuevo grupo F, España demostró su potencial con una victoria de enorme valor contra Alemania. Los RedSticks remontaron el gol inicial germano y se impusieron por 2-1 gracias a un doblete de José Basterra. En la fase de grupos inicial, España comenzó la competición con una victoria por 3-1 frente a Sudáfrica, cayó por la mínima ante Australia (0-1) y aseguró su clasificación para la segunda fase imponiéndose a Irlanda por 3-1.