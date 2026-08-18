Hora y dónde ver en TV el Mundial masculino y femenino de hockey hierba

Las selecciones españolas masculina y femenina de hockey hierba están disputando el Campeonato del Mundo, que acogen Bélgica y Países Bajos, desde el 15 de agosto al día 30. España busca en este Mundial superar la fase de grupos y a partir de ahí intentar llegar a lo más alto. Nunca ha ganado un Mundial España ni en categoría masculina ni en femenina, así todo lo que sea lograr un puesto en el podio final será un éxito en este campeonato.

El Mundial se disputa bajo un nuevo formato. Participan 16 selecciones en cada categoría. Los cuatro grupos de cuatro selecciones darán paso a una segunda fase de grupos a partir del 21 de agosto, y los dos mejores equipos de cada grupo de la segunda ronda avanzarán directamente a las semifinales. Por tanto, se han eliminado los cuartos de final. Además, habrá una particularidad: cuando dos selecciones procedan del mismo grupo original, conservarán el resultado del enfrentamiento directo entre ambas.

En la categoría masculina, Alemania defiende el título mundial que conquistó en 2023 y forma parte de un trío de grandes favoritas junto a Países Bajos, campeona olímpica; y Bélgica, campeona de la FIH Pro League. Mientras, en la categoría femenina, Países Bajos es la candidata indiscutible. Defiende en su casa un título que ha conquistado nueve veces, y volverá a tener a Argentina como una de sus grandes rivales.

Debuts con victorias De momento, España ha empezado con buen pie su andadura en el Mundial, ya que ambas categorías han debutado con sendas victorias. La selección masculina ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Sudáfrica, Australia e Irlanda y se impuso en la primera jornada a Sudáfrica por 3-1 con dos goles de José Basterra y uno de Marc Reyne. El primer gol llegó en el minuto diez del primer cuarto de Marc Reyne, tras una jugada iniciada en campo español y gracias a un cambio de ritmo en las proximidades del área, Iñaki Zaldúa lanzó y Reyne mandó la pelota al fondo de la red (1-0). Tan sólo un minuto después, llegó el segundo de los RedSticks gracias a José 'Chefo' Basterra que recogió la pelota tras dos paradas del portero sudafricano, Cullin De Jager, y marcar así el segundo tanto para los de Max Caldas (2-0). Tras una buena jugada colectiva, los españoles fueron más verticales y consiguieron dominar el partido, cuando a falta de dos minutos para el descanso, de nuevo José Basterra marcó el tercer gol al cazar la bola en el aire y batir a De Jager. El paso por los vestuarios favoreció al equipo sudafricano, que mejoró en defensa, consiguió hasta tres penaltis-córner y fue precisamente en el cuarto cuando Mustaphaa Cassiem desde fuera del área mandó la pelota por la escuadra y anotó el solitario tanto del equipo sudafricano (3-1). En el último cuarto, los RedSticks llegaron a marcar el cuarto gracias a Marc Reyne, pero fue anulado por el árbitro. El siguiente partido de los RedSticks será este martes 18 de agosto a las 14:00 horas (hora peninsular) frente a Australia, que también se impuso en el primer partido. El jueves 20 a las 17:00 horas cerrará la fase de grupos contra Irlanda.

La selección femenina, contra Bélgica Por su parte, la selección femenina también está encuadrada en el grupo C junto a Bélgica, una de las anfitrionas, Nueva Zelanda e Irlanda. Precisamente, se enfrentó a las irlandesas en el primer partido en el que logró la victoria por 3-2. El partido, disputado en el Belfius Hockey Arena de Wavre (Bélgica), comenzó con un primer cuarto muy intenso e igualado. En los primeros compases del segundo periodo, una revisión del videoarbitraje anuló un gol a la jugadora española del Egara Sofia Keenan. Las de Carlos García Cuenca, no obstante, reaccionaron rápido, y pocos minutos más tarde Laia Vidosa hizo el 1-0 con el que se llegó al descanso. El tercer cuarto estuvo marcado por las interrupciones en forma de revisiones del videoarbitraje y penaltis córner, uno de los cuales terminó convirtiendo Hannah McLoughlin en el 1-1 para Irlanda. Sin embargo, Sofia Keenan se resarció de su gol anulado, consiguiendo el 2-1 apenas dos minutos después. Entonces, Irlanda volvió a empatar por medio de Niamh Carey, aprovechando una tarjeta verde recibida por la española Xantal Giné. Todo quedaba por resolver para el último cuarto, en el que España golpeó con un tanto precisamente de Giné. Con 3-2, finalmente, terminó el encuentro. El siguiente partido de las RedSticks será también este martes 18 de agosto a las 20:30 horas (hora peninsular) frente a Bélgica, que también se impuso en el primer partido por 5-2. El jueves 20 a las 14:00 horas cerrará la fase de grupos contra Nueva Zelanda. Hasta ahora, el mejor resultado de España en un Mundial de hockey hierba es una medalla de bronce, obtenida en la edición de 2018. En los Juegos Olímpicos, se alzaron con el oro en la edición de Barcelona 1992. Fueron, además, terceras continentales en los Europeos de Mönchengladbach (Alemania) de 2025.