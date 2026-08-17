El atletismo de España necesita 'una marcha más' tras el Europeo de Birmingham

La actuación de España en el Europeo de atletismo de Birmingham 2026 ha sido irregular. En conjunto se han logrado ocho medallas, las mismas que en la anterior cita, pero se podía esperar más. Sobre todo en las pruebas del estadio, donde solo se han logrado tres.

En este balance, la nota más destacada, sin ninguna duda, se la lleva la marcha. Y es que hagan los cambios que hagan en esta disciplina, en una sola mañana el equipo sumó tantas medallas como en el resto de la semana de competición.

María Pérez se confirma campeonato a campeonato como una leyenda del deporte español, una de esas personas que crea afición con sus demostraciones en competición y con su naturalidad y deportividad. En la prueba masculina también logró el título Paul McGrath, otra referencia ya de este equipo, mientras que los veteranos Miguel Ángel López y Raquel González completaron la fiesta con sus podios en la distancia larga.

Un día después, de nuevo en las pruebas de ruta, España logró una medalla más en la clasificación por equipos de la maratón femenina.

Pero fuera de Victoria Square, la plaza principal de Birmingham y escenario de las salidas y llegadas de estas carreras, las victorias no se repitieron.