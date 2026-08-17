El atletismo de España necesita 'una marcha más' tras el Europeo de Birmingham
- La modalidad de marcha ha dado a la selección la mitad de sus medallas y los únicos dos oros
- Marta García y Moha Attaoui repiten podios y lideran al equipo en el estadio
La actuación de España en el Europeo de atletismo de Birmingham 2026 ha sido irregular. En conjunto se han logrado ocho medallas, las mismas que en la anterior cita, pero se podía esperar más. Sobre todo en las pruebas del estadio, donde solo se han logrado tres.
En este balance, la nota más destacada, sin ninguna duda, se la lleva la marcha. Y es que hagan los cambios que hagan en esta disciplina, en una sola mañana el equipo sumó tantas medallas como en el resto de la semana de competición.
María Pérez se confirma campeonato a campeonato como una leyenda del deporte español, una de esas personas que crea afición con sus demostraciones en competición y con su naturalidad y deportividad. En la prueba masculina también logró el título Paul McGrath, otra referencia ya de este equipo, mientras que los veteranos Miguel Ángel López y Raquel González completaron la fiesta con sus podios en la distancia larga.
Un día después, de nuevo en las pruebas de ruta, España logró una medalla más en la clasificación por equipos de la maratón femenina.
Pero fuera de Victoria Square, la plaza principal de Birmingham y escenario de las salidas y llegadas de estas carreras, las victorias no se repitieron.
Decepciones y alegrías
Con todo, hay resultados que tienen muchísimo valor, como la plata de Marta García, que solo fue superada por la estratosférica Nadia Batocletti y que mejoró una posición respecto a Roma 2024.
La castellano y leonesa, consciente del valor de esa medalla, no paró de brincar de alegría, de abrazarse, de posar, bailar y saludar hasta que diez minutos después de acabar la prueba de los 5.000 m, y apremiada por los organizadores, acabó la vuelta de honor al estadio.
También tiene mérito el bronce de Mohamed Attaoui en los 800, porque aunque hace dos años logró la plata y se ha codeado con los mejores del mundo, llegaba después de unas semanas con problemas. El cántabro se mostró contento, pero dando a entender que aspiraba a más... como corresponde a un superclase como él. Quizá el mayor... sin contar al ausente Jordan Díaz.
Mientras, en los concursos y en las carreras se iban sucediendo unas cuantas decepciones --incluso algún shock, como el de la lesionada Esperança Cladera--, pero también algunas satisfacciones, como la de Idaira Prieto con su cuarto puesto en los 10.000. Y para acabar con buen sabor de boca, el bronce del relevo mixto 4x100 m, una recompensa al trabajo específico de los velocistas en esta modalidad.
Por cierto, aunque el sinsabor fuese grande en algunos casos, todos los atletas sin excepción han atendido amablemente a los medios de comunicación en la zona mixta después de cada actuación.
El resultado global es casi calcado al de Roma 2024, aunque entonces con un equipo más pequeño. España acaba séptima en el medallero con dos oros, dos platas y cuatro bronces. Y por puntos escala una posición, hasta la sexta.