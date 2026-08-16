Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy, 16 de agosto: última sesión

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la última sesión de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham, con la participación de cuatro atletas españoles además de dos equipos nacionales de relevos y de la gran estrella mundial del salto con pértiga Mondo Duplantis.

Este domingo termina la competición con una sesión muy intensa en la que se sucederán ocho finales, una detrás de otra y protagonismo repartido entre los concursos y las carreras.

A continuación, el programa completo de la sesión en horario peninsular español, con indicación de la prueba, sexo y participación española.

20:15 Pértiga - Hombres

20.55 Jabalina - Mujeres - Yulenmis Aguilar

21:05 Longitud - Mujeres - Fátima Diame

21:35 4 x 100 m - Mixto - Relevo de España

21:50 3.000 m obstáculos - Hombres - Daniel Arce, Alejandro Quijada

22:13 1.500 m - Mujeres

22:33 4 x 400 m - Mujeres - Relevo de España

22:48 4 x 400 m - Hombres

De momento, España lleva siete medallas después del bronce por equipos en la maratón femenina de esta mañana.

Además de RTVE Play, Podrás seguir en esta web la retransmisión de Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos, los comentarios de Jesús España y las entrevistas y apuntes a pie de pista en el Alexander Stadium a cargo de Roberto Quintana. También tendrás la actualidad de la competición en TDP Noticias y en las cuentas en redes sociales de Teledeporte.