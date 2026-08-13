Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 13 de agosto

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.

Este jueves 13 de agosto se disputan siete finales y una semifinal. En cuanto a los concursos, este día solo se juega la final masculina de lanzamiento de disco a las 21:45 horas. Mientras que en la pista podremos ver las finales femeninas de triple salto, salto de pértiga, 3.000 m de obstáculos y los 200 m; y las finales masculinas de 1.500 m de Decatlón y los 800 m.

Por su parte, tendrá lugar la semifinal masculina de 200 m, cuya final será el viernes 14 de agosto.