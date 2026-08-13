Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 13 de agosto

  • En total, este día se juega siete finales, cuatro femeninas y tres masculinas, y una semifinal masculina
  • Sigue en directo la cuarta jornada de los Europeos de Atletismo, sesión vespertina, en RTVE Play
iRTVE15 LIVE
iRTVE15 LIVE
RTVE.es

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.

Este jueves 13 de agosto se disputan siete finales y una semifinal. En cuanto a los concursos, este día solo se juega la final masculina de lanzamiento de disco a las 21:45 horas. Mientras que en la pista podremos ver las finales femeninas de triple salto, salto de pértiga, 3.000 m de obstáculos y los 200 m; y las finales masculinas de 1.500 m de Decatlón y los 800 m.

Por su parte, tendrá lugar la semifinal masculina de 200 m, cuya final será el viernes 14 de agosto.

Horario de pruebas y participación española

A continuación, os dejamos la programación en horario peninsular español de la tarde de este jueves, con los distintos ejercicios, diferenciados por sexo y con la posible participación española. (El asterisco indica que la participación depende de si el atleta ha avanzado en la ronda previa).

19:35

Jabalina Decatlón

H

Grupo A

20:35

Jabalina Decatlón

H

Grupo B

20:40

Triple salto

M

Final

20:50

Pértiga

M

Final

Mònica Clemente *

21:05

200 m

H

Semifinales

Oriol Sánchez *

21:29

3.000m obstáculos

M

Final

Marta Serrano *

21:45

Disco

H

Final

Diego Casas *

22:10

1500 m Decatlón

H

Final

22:28

800 m

H

Final

Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares *

22:50

200 m

M

Final

Jaël-Sakura Bestué,Alba Borrero, Esperança Cladera *

Además de RTVE Play, podréis seguir en esta web la retransmisión de Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos, los comentarios de Jesús España y las entrevistas y apuntes a pie de pista del Alexander Stadium a cargo de Roberto Quintana. También tendréis la actualidad de la competición en TDP Noticias y en las cuentas en redes sociales de Teledeporte.

Es noticia: