Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 13 de agosto
- En total, este día se juega siete finales, cuatro femeninas y tres masculinas, y una semifinal masculina
- Sigue en directo la cuarta jornada de los Europeos de Atletismo, sesión vespertina, en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.
Este jueves 13 de agosto se disputan siete finales y una semifinal. En cuanto a los concursos, este día solo se juega la final masculina de lanzamiento de disco a las 21:45 horas. Mientras que en la pista podremos ver las finales femeninas de triple salto, salto de pértiga, 3.000 m de obstáculos y los 200 m; y las finales masculinas de 1.500 m de Decatlón y los 800 m.
Por su parte, tendrá lugar la semifinal masculina de 200 m, cuya final será el viernes 14 de agosto.
Horario de pruebas y participación española
A continuación, os dejamos la programación en horario peninsular español de la tarde de este jueves, con los distintos ejercicios, diferenciados por sexo y con la posible participación española. (El asterisco indica que la participación depende de si el atleta ha avanzado en la ronda previa).
19:35
Jabalina Decatlón
H
Grupo A
20:35
Jabalina Decatlón
H
Grupo B
20:40
Triple salto
M
Final
20:50
Pértiga
M
Final
Mònica Clemente *
21:05
200 m
H
Semifinales
Oriol Sánchez *
21:29
3.000m obstáculos
M
Final
Marta Serrano *
21:45
Disco
H
Final
Diego Casas *
22:10
1500 m Decatlón
H
Final
22:28
800 m
H
Final
Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares *
22:50
200 m
M
Final
Jaël-Sakura Bestué,Alba Borrero, Esperança Cladera *
Además de RTVE Play, podréis seguir en esta web la retransmisión de Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos, los comentarios de Jesús España y las entrevistas y apuntes a pie de pista del Alexander Stadium a cargo de Roberto Quintana. También tendréis la actualidad de la competición en TDP Noticias y en las cuentas en redes sociales de Teledeporte.