Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 11 de agosto

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.

Este martes 11 de agosto otras cinco finales esperan a los atletas, entre ellas una de 5.000m femenino con la presencia de Marta García entre las opciones españolas. No en vano es la plusmarquista nacional absoluta de la distancia y medalla de bronce en el pasado Europeo de 2024. No estará sola, porque en esa misma final la secundarán María Forero e Idaira Prieto. Ese momento llegará a las 20:25 horas peninsulares.

La sesión comenzará 20 minutos antes con la ronda de clasificación de salto con pértiga femenino, donde estará la española Mónica Clemente, seguida de la final masculina de lanzamiento de martillo, sin españoles. Las semifinales de 100m valla femenino y la final masculina de salto de longitud precederán a un cierre de la jornada marcado por la velocidad.

El concurso de salto de longitud cuenta, por primera vez en la historia, con la presencia de tres atletas españoles: Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra

A las 21:32 darán comienzo las semifinales de 100m y a las 22:00 las de 400m en categoría masculina. La noche la completan las finales de 100m vallas femenino y la final masculina de 100m, el hectómetro, con los clasificados de las semifinales de minutos antes.

Horario de pruebas y participación española 20:05 Pértiga M Clasificación A + B Mònica Clemente 20:10 Martillo H Final 20:25 5.000 m M Final María Forero, Marta García, Idaira Prieto 20:55 100 m vallas M Semifinales Lerato Pagès 21:16 Longitud H Final Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay 21:32 100 m H Semifinales 22:00 400 m H Semifinales 22:30 100 m vallas M Final Lerato Pagès * 22:47 100 m H Final Leyenda. * = si pasa la ronda previa