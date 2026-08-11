Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: sesión vespertina del 11 de agosto
- Este martes esperan cinco finales continentales más con especial atención a Marta García en el 5.000
- Sigue en directo la segunda jornada de los Europeos de Atletismo, sesión vespertina, en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.
Este martes 11 de agosto otras cinco finales esperan a los atletas, entre ellas una de 5.000m femenino con la presencia de Marta García entre las opciones españolas. No en vano es la plusmarquista nacional absoluta de la distancia y medalla de bronce en el pasado Europeo de 2024. No estará sola, porque en esa misma final la secundarán María Forero e Idaira Prieto. Ese momento llegará a las 20:25 horas peninsulares.
La sesión comenzará 20 minutos antes con la ronda de clasificación de salto con pértiga femenino, donde estará la española Mónica Clemente, seguida de la final masculina de lanzamiento de martillo, sin españoles. Las semifinales de 100m valla femenino y la final masculina de salto de longitud precederán a un cierre de la jornada marcado por la velocidad.
El concurso de salto de longitud cuenta, por primera vez en la historia, con la presencia de tres atletas españoles: Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra
A las 21:32 darán comienzo las semifinales de 100m y a las 22:00 las de 400m en categoría masculina. La noche la completan las finales de 100m vallas femenino y la final masculina de 100m, el hectómetro, con los clasificados de las semifinales de minutos antes.
Horario de pruebas y participación española
20:05 Pértiga M Clasificación A + B Mònica Clemente
20:10 Martillo H Final
20:25 5.000 m M Final María Forero, Marta García, Idaira Prieto
20:55 100 m vallas M Semifinales Lerato Pagès
21:16 Longitud H Final Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay
21:32 100 m H Semifinales
22:00 400 m H Semifinales
22:30 100 m vallas M Final Lerato Pagès *
22:47 100 m H Final
Leyenda. * = si pasa la ronda previa
Diego Casas, a la final de disco
El vallisoletano Diego Casas firmó un mejor lanzamiento en disco de 62,90 metros, quedó tercero de su grupo y se metió en la final, siendo el cuarto español de la historia en competir en una final europea tras Mario Pestano (cinco finales), Frank Casañas (tres) y Lois Maikel Martínez (una).
En 800 metros, Rocío Arroyo, quinta en su serie (2:00.62) y Marta Mitjans, también quinta (1:58.52) se han clasificado para las semifinales donde quedó eliminada la canaria Lorea Ibarzabal, quinta de su serie (1:59.73).
En los 400 vallas femeninos, Sara Gallego finalizó quinta con 55.24 en su semifinal y no pudo acceder a la final, como tampoco logró Javier Llorente, quinto en su serie con 50.50.
Tampoco superaron ronda los tres representantes españoles de los 100 metros lisos: Jorge Hernández fue quinto de su serie (10.62), el madrileño Abel Jordán séptimo de la suya (10.58) y el barcelonés Guillem Crespí octavo (10.74).