Media maratón de marcha en el Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy:

Hoy sábado 16 de agosto se disputa la prueba de media maratón en la modalidad de marcha deportiva del Campeonato de Europa de atletismo Birmingham 2026 donde la delegación española tiene claras opciones de medalla en ambas categorías.

La media maratón de marcha (21,097 km) es la nueva distancia oficial adoptada por World Athletics a partir de 2026 en sustitución de los históricos 20 km marcha.

El circuito de la prueba de medio maratón es de 1 km, con la línea de meta meta en Victoria Square. Se disputará en las calles Waterloo Street y Colmore Row (donde se encuentra la catedral de la ciudad), aledañas a Victoria Square.

Son calles relativamente estrechas, no son grandes avenidas como estamos acostumbrados para este tipo de circuitos, con un giro de 180 grados y cuatro curvas de 90 grados. Es un circuito que no es llano, pues hay 11 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo.

Horarios y participación española 08:30 horas Media maratón masculino: Diego García, Álvaro López y Paul McGrath 08:30 horas Media maratón femenino: Antía Chamos, Aldara Meilán y María Pérez