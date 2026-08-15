Media maratón de marcha en el Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy:
- Opciones de medallas en ambas categorías para la delegación española
- Media maratón de marcha del Europeo de atletismo 2026, a las 08:30 horas en Teledeporte y RTVE Play
Hoy sábado 16 de agosto se disputa la prueba de media maratón en la modalidad de marcha deportiva del Campeonato de Europa de atletismo Birmingham 2026 donde la delegación española tiene claras opciones de medalla en ambas categorías.
La media maratón de marcha (21,097 km) es la nueva distancia oficial adoptada por World Athletics a partir de 2026 en sustitución de los históricos 20 km marcha.
El circuito de la prueba de medio maratón es de 1 km, con la línea de meta meta en Victoria Square. Se disputará en las calles Waterloo Street y Colmore Row (donde se encuentra la catedral de la ciudad), aledañas a Victoria Square.
Son calles relativamente estrechas, no son grandes avenidas como estamos acostumbrados para este tipo de circuitos, con un giro de 180 grados y cuatro curvas de 90 grados. Es un circuito que no es llano, pues hay 11 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo.
Horarios y participación española
08:30 horas Media maratón masculino: Diego García, Álvaro López y Paul McGrath
08:30 horas Media maratón femenino: Antía Chamos, Aldara Meilán y María Pérez
Dónde ver la media maratón marcha de Birmingham
La prueba de la media maratón del Campeonato de Europa de atletismo que se disputa en la ciudad inglesa de Birmimngham la puedes ver en directo este sábado 15 de agosto a partir de las 08:30 horas en directo y gratis a través de Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play, con la narración de Lourdes García Campos y Jesús España, y las entrevistas de Roberto Quintana.
Además, puedes acceder a información, vídeos y entrevistas sobre todo lo que suceda a través de las redes sociales de Teledeporte en Instagram, TikTok, Facebook y X, y la crónica de cada prueba, con el resumen en vídeo en RTVE.es/Deportes.