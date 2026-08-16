Hugo González, plata, y Laura Cabanes, bronce, medallas para España en el Europeo de natación

Desde que empezaron las pruebas de natación en línea el pasado lunes España había rozado varias veces el podio pero aún no había conseguido ni una medalla en los Europeos de deportes acuáticos de París. El destino ha querido que en la última sesión del campeonato llegasen dos preseas en solo siete minutos.

Primero en los 200 metros estilos Hugo González se ha llevado una plata que a punto estuvo de ser oro, a solo 20 centésimas del campeón, Hubert Kos, con un tiempo de 1:54.44, nuevo récord de España.

Justo en la siguiente final en la piscina del Centro Olímpico Acuático de París, la femenina de los 200 mariposa, Laura Cabanes, a sus 20 años de edad, ha hecho su mejor marca personal y ha resistido el empuje final de la irlandesa Ellen Walshe para llevarse el bronce.

02.26 min Laura Cabanes logra el bronce europeo en los 200m mariposa

La mejor versión de Hugo González, plata en los 200 estilos Con su plata lograda en el de la capital francesa Hugo González, de 27 años, contabiliza un total de cuatro metales en la máxima cita continental al sumar el de París a los que conquistó en 2021 en los Europeos de Budapest: un oro (200 estilos), otra plata (100 espalda) y un bronce (50 espalda). Además con su medalla se rompió una racha de cinco años sin que la natación en línea española se subiese a un podio europeo, desde la cita en la capital húngara. La gran estrella actual de la natación del país magiar, Hubert Kos, logró su tercer oro en este Europeo y encadenó su tercer título consecutivo de campeón continental de la distancia al batir con una marca de 1:54.24 a Hugo, que llegó a hacernos soñar con el oro cuando se le acercó en los últimos metros de la final hasta quedar a solo 20 centésimas. Completo el podio el ruso Mikhail Shcherbakov que logró el bronce con un registro de 1:56.16 minutos, 1.72 segundos más que el nadador balear.