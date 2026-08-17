Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 17 al 21 de agosto

Está siendo un verano lleno de deporte y esta semana no se presenta menos espectacular, con el comienzo de la Vuelta Ciclista a España el próximo fin de semana. Antes, el jueves 20 de agosto, se presentará oficialmente la competición en Mónaco, desde donde arrancará esta edición.

Antes, podremos disfrutar del Campeonato del Mundo de Hockey Hierbamasculino y femenino, que se disputa entre el 15 y el 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos. Los RedSticks han comenzado su participación en el campeonato con sendas victorias en sus partidos inaugurales. En el caso del combinado masculino, el equipo dirigido por Max Caldas se estrenó con victoria por 3-1 ante Sudáfrica, con una gran primera parte. En cuanto a las chicas, lograron sumar los tres puntos gracias a un tanto en los minutos finales de Xantal Giné, que les dio la victoria frente a Irlanda.

La segunda jornada del Mundial depara un España – Australia para el conjunto masculino el martes 18 de agosto, mientras que unas horas después, el femenino se medirá a una de las anfitrionas, a Bélgica. El jueves 20 de agosto se completará la primera fase de grupos con los encuentros, respectivamente, contra Irlanda y Nueva Zelanda. A partir del viernes 21 de agosto, arrancará la segunda ronda de la fase de grupo, un sistema clasificatorio inédito en un Mundial de estas características, que elimina las rondas eliminatorias de cuartos de final.

Ambas selecciones aspiran a dar la sorpresa en esta edición y llevarse medalla, tras los éxitos conseguidos en el último europeo, donde ambos lograron colgarse la medalla de bronce.

Además de ciclismo y hockey hierba, la selección española femenina de baloncesto continúa esta semana con su preparación para el Mundial de Alemania, que se disputará en Berlín del 4 al 13 de septiembre. Lo hará con su participación en un triangular del 21 al 23 de agosto en Tenerife, en el que el equipo dirigido por Miguel Méndez se enfrentará a Nigeria y Bélgica en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife), con las cámaras de Teledeporte y RTVE Play en directo.

Por último, saltará al tapiz de Zagreb (Croacia) el equipo masculino de gimnasia artística para la disputa del Campeonato Europeo de la modalidad.

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