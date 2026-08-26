Hora y dónde ver el campeonato del Mundo de piragüismo esprint y paracanoe gratis en TV

El piragüismo español disputa está disputando entre el 26 y el 30 de agosto el campeonato del Mundo de esprint olímpico y paracanoe de Poznan (Polonia), la última cita puntuable de esta temporada para el ranking olímpico, el sistema de clasificación para la próxima edición de los JJOO. Teledeporte y RTVE Play emiten la finales 'A' de las distintas modalidades y distancias de piragüismo esprint (200 metros, 500 metros, 1.000 metros y 5.000 metros) desde el viernes 29 de agosto.

La delegación española ha acudido a Poznan con un total de 42 palistas, que tienen por objetivosuperar las ocho medallas logradas en el Mundial de 2025, en Milán, incluyendo el oro en K4 500 femenino, que no se ha bajado del podio desde los JJOO de París 2024. En el último europeo, el grupo logró también el oro, aunque este año cuenta con un pequeño cambio en su composición. En lugar de Estefanía Fernández, forma parte del equipo Daniela García. A su lado siguen Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo.

El K4 500 masculino, por su parte, está formado en Poznan por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Ambas embarcaciones saltaron a las aguas de Poznan el miércoles por la mañana, abriendo la competición.

Este grupo viene de recoger el bronce en la final del europeo de piragüismo del pasado mes de junio, en Portugal. En total, en Montemor-o-Velho (Portugal), España terminó con tres oros (Carlos Arévalo en K1 200, el K4 500 de Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo y el C4 500 mixto de Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez), cuatro platas y un bronce.

El viernes 28 de agosto por la tarde se disputan las primeras finales en las modalidades de K4 500 (masculino y femenino), C2 500 femenino, C1 1000 masculino, K1 1000 femenino y C1 200 masculino. El resto de finales se desarrollan entre la tarde del sábado y el domingo, con pruebas como el C4 500 masculino y femenino. La competición se cierra con pruebas largas, de 5.000 metros, de C1 y K1 en la tarde del domingo.