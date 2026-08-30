España - Alemania, en directo hoy la final del Mundial de hockey hierba 2026

La selección española masculina de hockey sobre hierba buscará este domingo coronarse por primera vez en su historia campeona del mundo para lo que deberá arrebatar su trono a una de sus rivales clásicas, Alemania, el último obstáculo para un equipo que viene con la moral por las nubes.

España nunca ha ganado el oro mundial en este deporte y en el Belfius Hockey Arena de la ciudad belga de Wavre podría conseguir seguramente el mayor éxito de su historia, aunque enfrente deberá batir a un combinado alemán, actual campeón del mundo y capaz de elevar su nivel competitivo cuando hay un metal en juego y que llegará con la lección aprendida tras la derrota encajada en la segunda fase ante los de Max Caldas.

De momento, el equipo que dirige el argentino, cuya experiencia y conocimiento se está implantando cada vez más en los 'RedSticks', llega con el ánimo al alza después de un Mundial donde ha demostrado su capacidad para competir con las grandes selecciones de este deporte. Cayó con Australia por la mínima en la primera fase, pero en la segunda batió a Alemania (2-1), empató (1-1) con Bélgica, coanfitriona y número uno del mundo y, sobre todo, apeó en las semifinales en una sensacional segunda parte a la poderosa Países Bajos (3-4), la otra coanfitriona y actual campeona olímpica.

Ahora, España quiere culminar todo este gran trabajo en la tercera final en un Campeonato del Mundo de su historia tras las perdidas en 1971 ante Pakistán y en 1998 ante Países Bajos. De momento, ya se ha asegurado la cuarta medalla de su historia, la primera desde el bronce de hace 20 años.

España se reencontrará con Alemania nueve días después de remontarla y batirla por 2-1 en un choque clave para lograr el billete para las semifinales. Justus Weigand puso por delante a la selección alemana, segunda del ranking mundial, pero emergió la figura de José 'Chefo' Basterra para remontar con dos goles en el "partido soñado", como calficó el delantero del Club de Campo la gesta nada más finalizar el encuentro.

Basterra está siendo clave y ya lleva siete goles en este Mundial, una racha que espera mantener en un partido para la historia para unos 'RedSticks' que ya han demostrado su carácter y que quieren subir a lo más alto del podio de una gran cita por primera vez desde la conquista del Europeo en 2005.