Al menos siete muertos en el naufragio de un ferry con 270 personas a bordo en la costa norte de Chipre

Un barco de pasajeros con aproximadamente 270 personas a bordo ha naufragado este domingo frente a la costa norte de Chipre, lo que ha desencadenado una amplia operación de búsqueda y rescate para auxiliar a los ocupantes, según recoge la agencia Reuters.

El incidente se produjo a unas cuatro millas de la costa, momento en el que la embarcación, que según los primeros informes podría ser un catamarán, comenzó a hundirse por causas que aún se investigan. Hasta el lugar se han desplazado de urgencia unidades marítimas de rescate y varias ambulancias para atender a las víctimas en tierra.

El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha confirmado que "al menos siete personas han fallecido" tras el accidente. Ha destacado que se han movilizado "todos los medios disponibles" para el rescate.

El ministro de Transportes turcochipriota, Erhan Arikli, ha afirmado que a bordo viajaban 267 personas, de las cuales 259 eran pasajeros y ocho tripulantes.

Mientras, el alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertado de que "la situación es muy grave" y ha explicado que hasta el momento han sido localizadas 159 personas en la operación de rescate.

Efectivos de la Guardia Costera y embarcaciones civiles se han trasladado ya hasta el lugar del siniestro del buque, perteneciente a la empresa privada Filo Denizcilik y se ha movilizado también a policía y ambulancias, han informado las autoridades turcochipriotas.

El capitán del ferry lanzó una llamada de auxilio de inmediato. El buque volcó poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa. El ferry cubría un trayecto entre Kirenia, de donde partió a las 12.30 horas del domingo con destino al puerto de Tasucu, en Mersin, en la costa sur de Turquía.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte (el 36,2 por ciento de su territorio) tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.