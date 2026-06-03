La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el capitán y los armadores del pesquero Villa de Pitanxo

La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para el capitán y los dos directivos de la armadora del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego que se hundió en 2022 frente a las costas de Terranova, en Canadá, provocando la muerte de 21 marineros. Del total de la tripulación, solo hay tres supervivientes.

El escrito de acusación del Ministerio Público culpa a Juan Enrique Padín, capitán del buque; José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora, y al hijo de este, José Antonio Nores Ortega, director de flota. Se les atribuye 21 delitos de homicidio imprudente, un delito de lesiones imprudentes y, a su vez, un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía ha pedido para cada uno de ellos nueve años de prisión y, en el caso del capitán, la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de buque, mismo periodo al que se enfrentan Nores Rodríguez y Nores Ortega, en su caso, para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.

Los tres acusados deben responder solidaria y conjuntamente por la responsabilidad civil del naufragio del Villa de Pitanxo, así como la aseguradora como responsable civil directa y, subsidiariamente, Pesquerías Nores.

El Ministerio Fiscal propone una extensa batería de pruebas para la vista oral, como la declaración de los supervivientes (Samuel Koufie y Eduardo Rial), familiares de las víctimas y tripulantes de los barcos de rescate (Playa Menduiña Dos, Río Caxil).

También solicita periciales para la ratificación de los informes judiciales, el de la CIAIM (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) y el de la Inspección de Trabajo, además de atestados de la Guardia Civil, certificados de navegabilidad, planos de salvamento, libros de estabilidad, discos duros del operativo de búsqueda del pecio e informes médicos.