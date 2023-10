El naufragio más letal de los últimos 50 años

Hundido el Villa de Pitanxo en el fondo del océano Atlántico, en febrero del año pasado, y con los tres supervivientes de vuelta a casa, junto con los nueve cadáveres recuperados, se desbocó la polémica.

El patrón del barco, Juan Enrique Padín, le echaba la culpa a una avería en el motor, que dejó de funcionar en mitad de la tormenta, versión avalada por otro superviviente, su sobrino Eduardo Rial. “Llevábamos quince minutos virando (recogiendo la red), ya quedaba poco cable por virar y ahí es cuando se para el motor". Nunca lo llegaron a encender. "Entonces yo entiendo que no me ponían el auxiliar para poder desvirar maquinillas y veo que el barco empieza a coger escora y cada vez se acumulaba más el agua hacia proa, hacia babor” explicaba el patrón en la Audiencia Nacional.

Con lo que nadie contaba era con la versión discordante, refrendada ante el juez, del marinero Samuel Kwesi, de origen ghanés, que en su declaración señala una maniobra del capitán como posible causa del naufragio. “Y de repente paró y cuando paró empezó a hacer maniobra girando a babor. Nosotros ya habíamos empezado a gritar 'arría cable, arría cable, arría cable, arría cable’ y él no nos hizo caso. Cuando empezó a hacer la maniobra a babor porque al girarse el barco hacia babor le hizo escorar más”.

Reclaman grabar el barco hundido

Pasado mes y medio del hundimiento del barco, cientos de personas arroparon a los familiares de las 21 víctimas en la Alameda de Marín (Pontevedra) para reclamar algo que muchos creían imposible: grabar el barco hundido en las profundidades siderales del caladero de Terranova, en el Atlántico Norte.

“No se puede hacer justicia sin bajar al barco, ahí es donde van a poder hacer una justicia de la buena“

Al acto acudió Samuel Kwesi para reclamar lo que las víctimas llevaban reclamando desde el naufragio. “Pido al gobierno de España que por favor, mírame a la cara, si quiere hacer justicia, no se puede hacer justicia sin bajar al barco, ahí es donde van a poder hacer una justicia de la buena”. Los cientos de personas concentradas bajo la lluvia fina, pero persistente de abril, gritaron a coro “Samuel, te queremos”.

El marinero sukperviviente, Samuel Kwesi, durante el acto organizado en Marín por las familias de las víctimas del naufragio. EN PORTADA

“Tenemos un factor común, una unidad, que es que queríamos a los nuestros. Que no queremos que perezca ese recuerdo sin haberle hecho justicia“

Lo que no se podían imaginar los allí presentes es que, en aquel momento, los familiares de los 21 fallecidos empezaban una batalla judicial y política, de consecuencias imprevisibles. “Somos personas que no nos conocíamos previamente, que somos de tres continentes distintos, dentro de España, de tres comunidades distintas, y tenemos cada uno nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras cargas culturales. Pero a todos, tenemos un factor común, una unidad, que es que queríamos a los nuestros. Que no queremos que perezca ese recuerdo sin haberle hecho justicia. Y eso es lo que está todavía vivo y seguirá vivo” cuenta María José de Pazo, portavoz de las familias, frente al monolito de homenaje a las víctimas en el puerto de Marín, en el que también está inscrito el nombre de su padre, Francisco de Pazo, jefe de máquinas del Pitanxo.