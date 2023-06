El robot submarino, ROV, encargado de la misión de búsqueda, localización e inspección del pecio del 'Villa de Pitanxo', ha confirmado que la estructura metálica localizada se trata del pesquero gallego que naufragó en 2022 en Terranova, Canadá. Tras esta confirmación, se ha grabado el pecio "de cerca" para conocer con más claridad cuáles fueron las causas del naufragio.

Por su parte, las familias aseguran que estas nuevas pruebas "aportan luz" para que se sepa la verdad de lo que sucedió aquel día. El incidente sucedió el pasado 15 de febrero de 2022, y en él 21 de los 24 marineros que iban a bordo perdieron la vida.

"La esperanza siempre la tienes ahí"

Desde que se produjera el naufragio, las familias de los fallecidos han tratado de averiguar qué sucedió, por lo que siempre han pedido que se baje al pecio para buscar pruebas. Después de que se localizara una estructura metálica, las familias se mostraban "expectantes y esperanzadas": "La esperanza siempre la tienes ahí. Incluso cuando te decían que era imposible después de un año y medio, pues sabemos que ha pasado mucho tiempo", explica en 'La Hora de la 1' María José de Pazo, portavoz de las familias del Villa de Pitanxo.

“Localizan el Villa de Pitanxo, hundido en 2022



Han hallado el pecio en Terranova, Canadá, a una profundidad de 740 metros



Durante la búsqueda no se ha localizado el cuerpo de ninguno de los 12 marineros desaparecidos. En las imágenes grabadas por el ROV podría estar la respuesta de lo que sucedió en realidad. Las versiones de los tres supervivientes no concuerdan: "No me puedo a aventurar a hablar sobre lo que se ha grabado, eso tendrá una confidencialidad y tendrán que elaborar un informe para el magistrado de la Audiencia Nacional. Es una prueba, como ha habido otras dentro de la instrucción".

Sin embargo, la portavoz de las familias de los fallecidos, mantiene la esperanza tras este nuevo hallazgo: "Os puedo decir que la verdad se va a saber. Seguro que lo que se ha grabado aportará luz para que se haga justicia. Aquí hay 21 víctimas inocentes".