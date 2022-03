El dispositivo de salvamento canadiense de Halifax ha anunciado este miércoles que finalizan definitivamente las tareas de búsqueda y rescate de los 12 náufragos del barco pesquero español Villa de Pitanxo y los declara como personas desaparecidas. El barco se hundió en la mañana del martes en las aguas del Gran Banco de Terranova y por el momento se han recuperado nueve cuerpos y hay tres rescatados con vida.

“Our thoughts and sincere condolences go out to the families, friends, and community of these individuals. The case will now be turned over to law enforcement as a missing persons at sea case.“