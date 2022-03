En la madrugada de este martes ha aterrizado el avión de las fuerzas aéreas españolas con los tres supervivientes y los cuerpos de cinco de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, hundido el pasado martes en el Gran Banco de Terranova. Los otros dos cadáveres llegaron el viernes en el barco canadiense Nexus.

El patrón Juan Enrique Padín Costas, su sobrino Eduardo Rial Padín y el marinero ghanés Samuel Kwesi Koufie han sido los únicos rescatados con vida del naufragio, del que se han recuperado nueve cuerpos. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, corresponden a cinco marineros españoles, tres peruanos y un ghanés.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había llegado una hora antes en otro avión al citado aeródromo, para recibir a los supervivientes y los cuerpos de los fallecidos, y se ha reunido con familiares de la tripulación, una reunión cuyo contenido no ha trascendido.

Hasta instalaciones aeroportuarias se han desplazado, además, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, entre otros.

El avión fue fletado este pasado domingo por el Gobierno de España para la repatriación de los tripulantes desde Terranova.

"No nos dio un plazo concreto" para retomar esas tareas de localización, ha añadido De Pazo, hija del jefe de máquinas Francisco de Pazo, el más veterano de la dotación de esa embarcación que capturaba fletán. Los parientes de los pescadores que faltan han contado a Sánchez que no ven ningún tipo de acción , a lo que él les ha respondido que sí "se hace todo lo posible", pero que es un "trabajo arduo".

El origen del siniestro: una parada "repentina" del motor

La empresa armadora, Pesquerías Nores, ha hecho pública este lunes la explicación ofrecida por el patrón del barco, Juan Padín, uno de los tres supervivientes. Padín ha comunicado que el origen del siniestro marítimo fue parada "repentina" del motor principal del pesquero.

Esa circunstancia se produjo durante la maniobra de virada del aparejo, según la compañía. La parada del motor dejó al barco "sin propulsión ni gobierno" y expuesto al viento y las olas, sufriendo golpes de mar que lo escoraron y hundieron "de forma muy rápida".

Por otro lado, los nueve muertos han sido finalmente identificados. Son Fernando Santomé, el cocinero del arrastrero, vecino de Bueu (Pontevedra); Miguel Lumbres, marinero peruano residente en Cambados que había ido a relevar a un positivo por COVID-19; y Rogelio Franco, originario de Perú, vecino de Pontevedra y ayudante de cocina, cuyos restos serán repatriados a su país natal, como era su deseo.

También figuran Juan Antonio Cordero, el segundo patrón, de Lepe (Huelva), al que le quedaba un mes para jubilarse; William Arévalo, marinero procedente de Perú que se contagió hasta en dos ocasiones de coronavirus y no se enroló hasta el último momento; Ricardo Alfonso, el engrasador; el marinero Apaanah Pelungo Zure, residente en Pamplona y que participaba por vez primera en la pesquería del fletán en Terranova, y los peruanos residentes en Cangas (Pontevedra) Daniel More y Diego More, tío y sobrino, respectivamente, que estaban a bordo junto a Edwin, sobrino de Daniel y primo de Diego.