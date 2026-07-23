Juicio oral para el capitán del pesquero 'Villa de Pitanxo' y dos directivos de la armadora por la muerte de 21 tripulantes

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado la apertura de juicio oral contra el capitán del barco pesquero 'Villa de Pitanxo' y dos directivos de la empresa armadora del buque, por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

El administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; el director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y el capitán del barco, Juan Enrique Padín, serán enviados a juicio por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones imprudentes, que también pudieron vulnerar las normas de seguridad y protección de los trabajadores.

La resolución de Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, recoge los escritos de la Fiscalía y las acusaciones particulares, y señala como responsable civil subsidiario a la sociedad mercantil Pesquerías Nores Marín SL y a la aseguradora British Marine Luxembourg SA como responsable civil directo.

El instructor requiere a los tres acusados que, en el plazo de un día depositen una fianza de 44 millones de euros, para garantizar las responsabilidades económicas si finalmente son condenados y tienen que pagar multas, indemnizaciones u otras cantidades fijadas en la sentencia.

Además, la empresa Pesquerías Nores, considerada responsable civil subsidiaria, también debe responder por esos 44 millones de euros. Esto significa que, si los acusados no pagan, la empresa podría tener que hacerlo. La empresa debe garantizar esa cantidad de forma solidaria, es decir, que se le puede exigir el pago de toda la suma, no solo de una parte.

Por último, la aseguradora British Marine Luxembourg S.A, considerada responsable civil, también queda obligada a responder económicamente según los términos que determine el procedimiento judicial.

El juez ha citado a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores para el próximo 28 de julio a las 10.30 horas, para entregarles personalmente la resolución que da inicio al juicio oral. Debido a la importancia del caso y para evitar retrasos innecesarios, el juez ha decidido realizar esta comunicación de forma directa y así agilizar el procedimiento judicial.

A partir de ahora, las defensas disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de calificación y proponer, en su caso, las pruebas que estimen oportunas de cara a la vista oral.

Será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien se encargue del enjuiciamiento de ese procedimiento.

El pasado mes de junio, la Fiscalía había pedido nueve años de prisión para los tres acusados. En el caso del capitán, la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de buque, mismo periodo al que se enfrentan los directivos de la armadora, en su caso, para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.