El juez procesa al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar al capitán del buque pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido el 15 de febrero de 2022 a 250 millas de Terranova, en Canadá.

El magistrado ha dictado este viernes un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que propone juzgar al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Moreno sigue así el criterio expuesto por la Fiscalía en su escrito, en el que consideró que el capitán y los armadores mostraron un "grosero desprecio por la vida" de la tripulación. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

El auto, que pone fin a la investigación, llega cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia que dejó 21 fallecidos: 12 de ellos no aparecieron y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

Una orden de abandonar el buque demasiado tardía En su auto, el magistrado Ismael Moreno apunta que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa. "Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", afirma. Así, coincide con la fiscal que ha investigado el naufragio, que cuestionó en su escrito que el capitán diera la orden de abandono "demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación". La comisión de investigación de accidentes marítimos señala que el Villa de Pitanxo se hundió por la negligencia del capitán