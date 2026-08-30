Maduro publica nuevas imágenes desde su encierro en EE.UU.: "Quiero que sepan que estamos firmes"

El depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero por el ejército estadounidense, ha declarado este domingo en sus redes sociales que se mantiene firme y ha publicado dos fotos inéditas desde su prisión en Nueva York.

En ambas fotos, Maduro viste un chándal gris y hace la señal de la victoria con los dedos y se le ve mucho más delgado que desde su captura.

Las imágenes difundidas datan, según la marca de tiempo del dispositivo, del 25 de junio, un día después del doble terremoto que causó más de 6.500 muertos y miles de desaparecidos en Venezuela.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", se puede leer en uno de los mensajes en la cuenta de X del exmandatario.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", ha añadido Maduro en otro de los mensajes que acompañan a las fotos.

"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá", ha concluido.

Estos mensajes se han publicado dos días después de que su sucesora, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un acuerdo petrolero "histórico" con Estados Unidos, país que explotará yacimientos en Venezuela.

Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington, manifestó haber "elegido la vía de la diplomacia", con el deseo de que Venezuela se convierta en una "potencia energética".