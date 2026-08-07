Gobierno y oposición inician un diálogo hacia una transición que conduzca a elecciones en Venezuela

El chavismo y un grupo de la oposición venezolana acordaron este jueves mantener hasta el próximo 12 de agosto un primer ciclo de diálogo en el que las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa. También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas". Logros publicados por el grupo opositor que conversa con el Gobierno venezolano, Asamblea Nacional de 2015.

"Se acordó informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones", añadieron las partes.

El diálogo en este primer ciclo se desarrollará en cinco jornadas: 6, 7, 10,11 y 12 de agosto.

Estados Unidos impulsó este jueves la mesa de diálogo para avanzar hacia la transición en Venezuela y para atender las dramáticas consecuencias del terremoto del pasado 24 de junio.

Una llamada telefónica de Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, el fin de semana pasado, propició el primer encuentro que se ha llevado a cabo este jueves en la base aérea La Carlota, en Caracas y que se prolongará en un primer ciclo de diálogo hasta el 12 de agosto.

Figuera, que encabeza la delegación opositora, defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules. La exdiputada, llegó el miércoles a Venezuela procedente de España y declaró a la prensa local que su agenda de trabajo de los próximos días estaría enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó más de 6.000 fallecidos, 16.709 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

Nuevo Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo, primeros objetivos En las calles de Caracas, grupos de manifestantes encabezados por la activista Emma Salazar solicitaban la "inmediata designación" de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para celebrar comicios en el país suramericano. Precisamente uno de los objetivos principales que Dinorah Figuera quiere conseguir para que sea "creíble y confiable" el proceso electoral que se inicie, según declaró. La reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el segundo de los grandes objetivos. Ambos propósitos ofrecen a la exdiputada "unos derechos políticos y civiles garantizados". Figuera también aclaró que el proceso tomará tiempo y que será "en diciembre" próximo cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo. ““ "Asumimos con plena responsabilidad el compromiso histórico que representa esta nueva etapa del proceso político, enmarcada en el plan de tres fases para avanzar hacia la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política", indicó este grupo en un mensaje publicado en X. Este plan, prosiguió, se logrará mediante el "fortalecimiento de las instituciones democráticas, la ampliación de libertades políticas y la construcción de una transición pacífica que permita a los venezolanos consolidar la democracia, la estabilidad y la prosperidad". Dinorah Figuera está acompañada en este diálogo por los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Por su parte, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria. Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones entre el chavismo y un grupo opositor venezolano, que definió como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en la nación petrolera.