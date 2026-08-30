Delcy Rodríguez informa que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

"Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética", ha afirmado la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, ha explicado que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. "En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", ha destacado.

Rodríguez ha añadido que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco —una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país—, con regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta del 34%, lo que, ha señalado, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.