Mueren una mujer de 32 años y una niña de 9 en el incendio de un restaurante en Cedrillas, Teruel

Una mujer de 32 años y una niña de 9 han fallecido este domingo en un incendio declarado en un restaurante de Cedrillas (Teruel), en el que una tercera persona ha sido evacuada de la primera planta del edificio por una posible intoxicación, según ha informado la Guardia Civil.

El 112 ha dado el aviso del incendio, que comenzó en un bar y se extendió al resto del edificio. El fuego adquirió potencia pero los bomberos la Diputación Provincial de Teruel (DPT) lo han podido contener y lo han dado por extinguido a las 19:30 horas, ha informado la institución provincial.

Se han movilizado cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de guardia con los vehículos de extinción, incluyendo el vehículo autoescala con conductor y también se ha movilizado al voluntario de la localidad de Alcalá de la Selva.

También han intervenido cuatro patrullas de la Guardia Civil, el helicóptero medicalizado y distintos servicios sanitarios, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel.

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación.