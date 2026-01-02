Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Carabanchel, Madrid
- Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según el Samur
- El fuego ha roto por la fachada y la vivienda estaba inundada de humo cuando han llegado los bomberos
Tres personas han muerto en un incendio de una vivienda en Madrid, en el distrito de Carabanchel, según ha informado el servicio de Emergencias de la capital.
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.
El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Al lugar han acudido siete dotaciones de los Bomberos de Madrid.
La vivienda estaba "inundada de humo hasta el suelo"
A la llegada de los bomberos, el fuego había roto por la fachada y la vivienda estaba inundada de humo "hasta el suelo" y con mucha temperatura, según ha explicado el jefe de guardia de bomberos Juan José García que ha calificado el fuego de "muy virulento" en el vídeo difundido por Emergencias.
Los efectivos de bomberos han tenido dificultades para acceder a la vivienda porque había una puerta acorazada que han tenido que romper. Es durante la extinción del fuego cuando se encuentran los cuerpos sin vida de tres personas, por lo que el Samur confirma los fallecimientos.
El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.