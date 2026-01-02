Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Carabanchel, Madrid

Tres personas han muerto en un incendio de una vivienda en Madrid, en el distrito de Carabanchel, según ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Al lugar han acudido siete dotaciones de los Bomberos de Madrid.