'ICE: la resistencia digital contra Trump' y 'Un Viaje Sonoro. Orquesta y Coro RTVE', nominados a los Prix Europa 2026
- El documental de RTVE Noticias ‘ICE: la resistencia digital contra Trump' opta al galardón a mejor vídeodocumental
- El proyecto del Lab de RTVE ‘Un Viaje Sonoro. Orquesta y Coro RTVE’, entre los nominados de la categoría Digital Media
- Los ganadores se desvelarán a partir del 12 de octubre
Los premios Prix Europa, que concede el Parlamento Europeo desde 1987 a las mejores producciones europeas de televisión, radio y medios digitales ya tiene su lista de nominados de 2026. Una lista en la que RTVE vuelve a estar presente con dos producciones que aspiran al galardón en sus respectivas categorías. ‘ICE: la resistencia digital contra Trump', una producción de RTVE Noticias, en la de mejor vídeodocumental; y ‘Un Viaje Sonoro. Orquesta y Coro RTVE’, proyecto del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, en la de Digital Media.
‘ICE: la resistencia digital contra Trump'
Tras lanzar la administración Trump en diciembre de 2025 la Operación Metro Surge, algo cambió en el estado de Minnesota. La mayor campaña antimigración desplegada nunca en los Estados Unidos, con más de 20.000 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), provocó de lleno el rechazo ciudadano y grandes movilizaciones.
Este documental de investigación, producido por el equipo de Video Digital de RTVE Noticias, dirigido por Ángela Gallardo y Marta Villena y disponible en RTVE Play, se adentra en las historias de resistencia contra el ICE, fuera y dentro de Mineápolis, donde personas migrantes llevan semanas encerradas en sus casas por miedo a ser detenidas y deportadas. En las movilizaciones ciudadanas, la tecnología cobra una importancia vital: con ella se organizan, documentan y comparten públicamente los abusos policiales, algunos de ellos, con consecuencias mortales.
Lejos de allí, en Europa, un ciudadano anónimo registra cada incidente y violación de los derechos humanos durante las redadas migratorias para crear una lista de rendición de cuentas contra el Gobierno más poderoso del mundo, que ya le señala en el Congreso.
‘Un Viaje Sonoro. Orquesta y Coro RTVE’
Desarrolado por el Lab de RTVE, con motivo del 75º aniversario del Coro y el 60º aniversario de la Orquesta RTVE, este proyecto interactivo invita a sumergirse en una de las piezas más sobrecogedoras del repertorio sinfónico: el 'Dies Irae' del Réquiem de Verdi. Se trata de una propuesta pionera y una experiencia lúdica y didáctica que anima al público a tomar el control de la música, organizar el escenario y descubrir qué instrumento o voz encaja mejor con su personalidad. A través de juegos, retos y contenidos exclusivos, el proyecto acerca la música clásica al gran público con una narrativa digital innovadora.