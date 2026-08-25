'ICE: la resistencia digital contra Trump' y 'Un Viaje Sonoro. Orquesta y Coro RTVE', nominados a los Prix Europa 2026

Los premios Prix Europa, que concede el Parlamento Europeo desde 1987 a las mejores producciones europeas de televisión, radio y medios digitales ya tiene su lista de nominados de 2026. Una lista en la que RTVE vuelve a estar presente con dos producciones que aspiran al galardón en sus respectivas categorías. ‘ICE: la resistencia digital contra Trump', una producción de RTVE Noticias, en la de mejor vídeodocumental; y ‘Un Viaje Sonoro. Orquesta y Coro RTVE’, proyecto del Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE, en la de Digital Media.

‘ICE: la resistencia digital contra Trump'

Tras lanzar la administración Trump en diciembre de 2025 la Operación Metro Surge, algo cambió en el estado de Minnesota. La mayor campaña antimigración desplegada nunca en los Estados Unidos, con más de 20.000 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), provocó de lleno el rechazo ciudadano y grandes movilizaciones.

Este documental de investigación, producido por el equipo de Video Digital de RTVE Noticias, dirigido por Ángela Gallardo y Marta Villena y disponible en RTVE Play, se adentra en las historias de resistencia contra el ICE, fuera y dentro de Mineápolis, donde personas migrantes llevan semanas encerradas en sus casas por miedo a ser detenidas y deportadas. En las movilizaciones ciudadanas, la tecnología cobra una importancia vital: con ella se organizan, documentan y comparten públicamente los abusos policiales, algunos de ellos, con consecuencias mortales.

Lejos de allí, en Europa, un ciudadano anónimo registra cada incidente y violación de los derechos humanos durante las redadas migratorias para crear una lista de rendición de cuentas contra el Gobierno más poderoso del mundo, que ya le señala en el Congreso.