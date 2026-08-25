RTVE graba por primera vez en las criptas de Cuelgamuros un documental que se estrenará en el Festival de San Sebastián

RTVE es el primer y único medio en el mundo que ha accedido a las criptas de Cuelgamuros para grabar en su interior el estado actual del lugar donde yacen más de 33.800 víctimas de la Guerra Civil. El rodaje, realizado para el documental ‘Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible’, de Belén Alonso y Manuel Diéguez, muestra unas estancias que permanecen cerradas desde hace casi seis décadas y a las que nunca antes había accedido una cámara de televisión.

Las criptas del antiguo Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, constituyen uno de los espacios de mayor carga histórica, política e ideológica de España. En ellas se encuentran más de 33.800 víctimas, unas 12.000 de ellas sin identificar. La mayoría son combatientes de la Guerra Civil trasladados a partir de 1959 desde fosas comunes y cementerios de distintos puntos de España. No hay ningún sitio en el mundo con tantas víctimas.

Los cuerpos llegaron en más de 11.000 cajas negras, algunas individuales y otras colectivas. Los restos no se encuentran enterrados bajo el suelo de la basílica, sino emparedados tras los muros de las ocho capillas: las seis de menor tamaño situadas en el pasillo central y las dos grandes ubicadas a ambos lados del altar mayor.

Imágenes inéditas de un lugar cerrado durante décadas Hasta ahora, las únicas imágenes conocidas del interior de las criptas correspondían a unas fotografías en blanco y negro de la Agencia EFE tomadas en 1959, que documentaron la llegada de las primeras cajas a la basílica. El NO-DO nunca mostró el traslado de las víctimas y centró sus imágenes en las obras del monumento y en las visitas de Francisco Franco. Durante años, distintos medios de comunicación y productoras habían solicitado acceder a las criptas sin conseguirlo. El equipo de RTVE ha sido el primero en poder entrar y documentar su estado actual. El rodaje se ha desarrollado en unas condiciones especialmente complejas: espacios de apenas seis metros de ancho por doce de largo, elevada humedad —de hasta el 90 %—, ausencia de luz natural y presencia de restos fuera de las cajas. Implica, además, un riesgo biológico de nivel 2 sobre una escala de 4 que obliga al uso de equipos de protección para preservar en todo momento los restos humanos. Todo ello obligó al equipo a extremar las precauciones para garantizar un rodaje respetuoso y evitar cualquier contacto. En algunos momentos, la única opción fue instalar pequeñas cámaras en el techo de las criptas para poder registrar el trabajo del equipo forense sin interferir en sus tareas. El resultado sitúa al espectador en el interior de este espacio y le acerca, sin artificios, al trabajo que se desarrolla allí. De esta forma, se aprecian el peso del lugar, la crudeza, la incomodidad, pero también los momentos de alegría ante los hallazgos.

Un laboratorio forense para intentar identificar a 214 víctimas Las imágenes se han grabado en la capilla del Santo Sepulcro, donde se ha instalado el laboratorio forense. Es la que concentra un mayor número de víctimas, más de 18.000. Desde 2023, el equipo forense trabaja para localizar e identificar a 214 personas entre los miles de restos depositados en Cuelgamuros. Un proceso que ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades y que llegó a considerarse prácticamente imposible hasta la localización de la primera caja. ‘Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible’ acompaña a los profesionales que trabajan en las criptas y muestra algunos de los momentos más significativos de estos tres años de investigación: desde las dificultades iniciales hasta los hallazgos que han permitido avanzar en la identificación de las víctimas.