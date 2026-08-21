TVE en su 70º aniversario, Jesús Cintora y 'Valle salvaje', Premios FesTVal 2026

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz ha anunciado los Premios FesTVal 2026 que, como cada año, reconocen a los profesionales, programas o cadenas más destacados de la temporada. Tres de estos galardones han recaído en RTVE: Televisión Española, por su 70º aniversario; el periodista Jesús Cintora y la serie ‘Valle salvaje’.

El Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa acogerá el sábado 12 de septiembre la gala de clausura y entrega de premios del FesTVal. Además de los Premios FesTVal, también se entregarán los Premios Joan Ramón Mainat, que concede anualmente el certamen y que en esta ocasión han reconocido a Pepa Bueno, entre otros profesionales.

70º Aniversario TVE El FesTVal de Vitoria reconoce a TVE por “sus siete décadas como televisión pública de referencia, desde el inicio de las emisiones regulares el 28 de octubre de 1956 hasta la actual oferta multiplataforma de RTVE Play”. Siete décadas de entretenimiento, información, servicio público y recuerdos imborrables. El aniversario está impregnando la programación de TVE desde principios de año, bajo el lema ‘70 años de TVE, la que te quiere’. El lanzamiento del himno ‘Imparables’, los especiales de ‘La casa de la música’, el rediseño de la imagen corporativa o el stand de RTVE en ARCOMadrid son algunas de las acciones para celebrar la efeméride, a las que próximamente se unirá un especial que nos llevará en un emotivo viaje en el tiempo a través de las siete últimas décadas, en las que TVE ha sido espejo y memoria de todo el país.

Jesús Cintora El periodista de TVE será reconocido “por el notable éxito de audiencia logrado al frente de ‘Malas lenguas’, un programa de actualidad que combina entrevistas, tertulia política y análisis social”, que se ha consolidado como uno de los formatos de actualidad más vistos de la televisión: cerró la temporada 2025-2026 en La 1 con un 11,2%, mejor share para la cadena en su franja desde 2010-2011, y en La 2 con un 6,7%, mejor cuota de la cadena en la franja desde 1998-1999. El programa cuenta desde esta primavera con la versión ‘Malas lenguas noche’, los sábados en La 2, que finalizó temporada con una media del 5% y que ha seguido creciendo este verano hasta su récord histórico (7,9%, el 1 de agosto). Jesús Cintora llega con estos avales al equipo de ‘Mañaneros 360’, que presentará desde el lunes 24 de agosto junto a Adela González. Además, seguirá al frente de ‘Malas lenguas noche’. También será premiada 'Valle salvaje', que "confirma la apuesta de La 1 por la ficción diaria de calidad"