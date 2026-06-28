'Directo al grano', Premio FesTVal Lanzarote

El Festival de Televisión de Vitoria acaba de celebrar la tercera edición de sus jornadas audiovisuales Meetings FesTVal Lanzarote, que han premiado a profesionales y formatos por su impacto y trascendencia en el panorama televisivo actual. Entre los galardonados está ‘Directo al grano’, el magacín de las tardes de La 1 que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró y que está a punto de cerrar su primera temporada con la mejor cuota de la cadena en su franja desde la temporada 2017-2018.

Gonzalo Miró y Aitor Albizua QUINTAS FOTOGRAFOS FesTVal

Gonzalo Miró recogió anoche el galardón, entregado en la gala de clausura de Meetings FesTVal Lanzarote que se celebró en Arrecife. El Premio FesTVal Lanzarote reconoce a ‘Directo al grano’ “por recuperar el valor de la conversación directa y el análisis accesible para todos los públicos". Presentado por una pareja televisiva innovadora y experimentada, Gonzalo Miró y Marta Flich, se ha consolidado como un espacio capaz de abordar la actualidad con claridad, pluralidad y vocación de servicio público, acercando cada tarde los temas que preocupan a los ciudadanos desde una mirada comprensible y dinámica”. Foto de familia QUINTAS FOTOGRAFOS FesTVal Los otros galardonados en esta tercera edición de Meetings FesTVal Lanzarote fueron José Manuel Lorenzo (Premio de Honor), ‘Cochinas’, Antonia San Juan, Alberto Chicote, María Lamela, ‘El Inmortal’, Alexis Hernández, Luján Argüelles y Francis Gallardo.