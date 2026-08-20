Vive La Vuelta 26 en RTVE: emoción de Mónaco a Granada con hasta diez etapas de montaña y Pogacar como favorito

RTVE se vuelca con La Vuelta 26 con una cobertura especial en TVE, RNE, RTVE.es y RTVE Play. El despliegue combinará el directo de las etapas con análisis y contenidos específicos sobre la carrera. Destacará también el nuevo portal web de RTVE Deportes, los contenidos publicados en las redes sociales y toda la información en los Telediarios, Canal 24 horas, informativos de RNE y los resúmenes en YouTube.

La Vuelta llega a su 81ª edición con el pentacampeón Tadej Pogacar como gran reclamo, y otros corredores en un buen momento: Felix Gall, Mattias Skjelmose, Oscar Onley, Cian Uijtdebroeks y los españoles Enric Mas o Mikel Landa. El ecuatoriano Richard Carapaz puede ser otro animador de la ronda y la gran incógnita está en el estado de Primoz Roglic.

Serán 3.275 kilómetros en 21 etapas entre Mónaco, Francia, Andorra y el sur de España: seis de montaña, cuatro de media montaña, cuatro llanas, cuatro onduladas, una etapa ondulada con final en alto y dos contrarrelojes individuales. La exigencia de algunas de ellas, como las que discurren entre Gruissan y Font-Romeu, Andorra la Vella, Aramón Valdelinares o los finales en el Alto de Aitana y el Collado del Alguacil pondrá a prueba a los participantes.

Todas las etapas en directo y multicámara Las 21 etapas podrán verse íntegras en directo en Teledeporte Play, con la posibilidad de escoger entre seis cámaras diferentes. Y, como siempre, los finales de etapa se emitirán en La 1 o en La 2. Durante las tres semanas de carrera, desde la contrarreloj en Mónaco al escenario final de Granada, la cobertura en TVE volverá a contar con Carlos de Andrés y Pedro Delgado como voces de referencia. Junto a ellos, Jaume Palomar y Josué Elena completando el equipo. La cobertura llegará también a los Telediarios y el Canal 24 horas con conexiones, crónicas, entrevistas y contenidos ampliados.

RNE, retransmisión y análisis sobre el terreno Radio Nacional de España contará con dos enviados especiales durante la ronda española: el redactor Rubén Ortega y el técnico de sonido José Luis Herrero Bugueño seguirán sobre el terreno la carrera para acercar a los oyentes toda la actualidad de La Vuelta. Cada jornada, Radio 1 narrará en directo el final de etapa, llevando a los oyentes la emoción de los kilómetros decisivos, la lucha por las victorias y todo lo que suceda en la clasificación general. Además, los enviados especiales de RNE estarán en La Vuelta para contar todo lo que rodea a la carrera: la última hora de los equipos, las voces de los protagonistas, entrevistas, análisis y las mejores historias que deje el pelotón a lo largo de las diferentes etapas. La cobertura tendrá también un lugar destacado en ‘Radiogaceta de los deportes’ y ‘Tablero deportivo’, que seguirán la evolución de la carrera y conectarán con los enviados especiales.

Más contenido en RTVE Deportes y redes sociales El portal RTVE Deportes cuenta con una web especial dedicada a La Vuelta 26, con toda la información sobre las etapas, vídeos y entrevistas. La última hora y los vídeos con momentos e imágenes más destacados podrán seguirse también en los perfiles de Teledeporte y RNE Deportes en Instagram, TikTok, X y Facebook, además con contenidos específicos de los enviados especiales a la carrera. El canal de YouTube de Teledeporte también publicará cada tarde un resumen de cada etapa y el hashtag para comentar será #VueltaRTVE más las iniciales de la fecha de cada día, empezando por #VueltaRTVE23a del sábado 23 de agosto.