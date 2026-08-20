La Liga F para todos, en RTVE

Tras el acuerdo alcanzado este miércoles con la Liga F y fiel a su apoyo al deporte femenino, RTVE seguirá siendo durante los próximos tres años la casa de la Liga femenina de fútbol. Los mejores partidos de cada jornada se verán gratis y en abierto en Teledeporte y RTVE Play. Como parte de este acuerdo, RTVE contará con la emisión garantizada de uno de los clásicos entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

El acuerdo responde a la estrategia de la Liga F de visibilizar su deporte en la televisión pública con la mitad de los partidos de cada jornada.

Como ha destacado la propia Liga F, con el acuerdo con RTVE mantiene su apuesta prioritaria por la retransmisión en abierto como una herramienta fundamental para construir valor futuro, llegar al mayor número de hogares y multiplicar la exposición de los clubes, de sus futbolistas y los patrocinadores, favoreciendo un círculo virtuoso entre audiencia, notoriedad y valor deportivo y comercial.