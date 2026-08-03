La liga F comenzará con el 29 de agosto un derbi Real Madrid-Atlético y un Barça-Tenerife

La temporada 2026-2027de La Liga F, la primera división femenina de fútbol, dará comienzo el sábado 29 de agosto con cinco partidos, entre los que destaca el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid y la cerrará el actual campeón, el FC Barcelona, el domingo 30 ante el Costa Adeje Tenerife en el estadio Johan Cruyff, según indicó la competición este lunes en un comunicado.

Lo más destacado del comienzo de la competición será, además del duelo madrileño, el enfrentamiento entre los dos ascendidos, Deportivo Alavés - Valencia CF, así como la visita del Sevilla a Riazor o la del RCD Espanyol en Ipurúa. El FC Barcelona - Tenerife, cierra la jornada.

Todavía no se sabe quién retransmitirá la competición, puesto que está en curso el proceso de presentación de ofertas para la compra de derechos televisivos hasta el próximo 10 de agosto.

La próxima temporada 2026-2027 se prevé que será la más igualada de los últimos años tras la marcha de jugadoras históricas del campeonato como la excapitana del FC Barcelona Alexia Putellas o la central Mapi León. A las que se suman las bajas de Ona Batlle, Salma Paralluelo o la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez.

Además, el pasado mes de junio los clubes aprobaron un acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para la competición con el grupo de Pau Gasol, "Gasol16 Ventures" para las próximas cuatro temporadas.

Otra de las novedades será que varios equipos, como Deportivo Abanca, SD Eibar, Costa Adeje Tenerife, Logroño United y Deportivo Alavés, disputarán los encuentros como locales en sus grandes estadios, con el objetivo de "mejorar la experiencia y seguir ampliando la visibilidad de la Liga F Moeve", según indicó la organización en un comunicado.