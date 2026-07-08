Ya es oficial: Alexia Putellas ficha por el London City Lionesses

Lo que era un secreto a voces ya se ha confirmado. La próxima parada en la carrera de Alexia Putellas se encuentra en Londres. Firma por el London City Lionesses tras 14 temporadas en el FC Barcelona. "La Reina" ha declarado estar "encantada de comenzar esta nueva etapa". "La ambición del club y su firme compromiso de crecer como un club independiente exclusivamente femenino me resultan muy inspiradores", ha añadido.

“London City are happy to announce the signing of two-time Ballon d'Or Féminin winner, Alexia Putellas 🩵



🔗 https://t.co/TZiAWAO01b pic.twitter.com/VJoh2s6uSA“ — London City Lionesses (@LC_Lionesses) July 8, 2026

La catalana ha declarado estar emocionado de trabajar con Michele Kang propietaria de Kynisca, holding dueño del Washington Spirit, el Olympique de Lyon y el London City Lionesses. "Fuera del terreno de juego, y basándome en mi pasión por el desarrollo de jóvenes talentos, me entusiasma igualmente trabajar con Michele para impulsar el fútbol femenino en Inglaterra y a nivel mundial", ha declarado Putellas.

Precisamente, Kang ha apuntado que "Alexia Putellas representa la máxima expresión de talento, dedicación y visión en el fútbol femenino". "Su decisión de unirse a nuestro club independiente, que prioriza a las mujeres", señaló. El club londinense ha hablado de "un momento histórico".